Sparta nečekaně ztrácí reprezentanta, obránce Mašín odchází do konce sezony do Finska

Dominik Mašín přišel do Sparty teprve v září.

Hokejová Sparta hlásí nečekanou změnu v kádru. Obránce Dominik Mašín (28) využil výstupní klauzuli ve smlouvě a odchází do finského Oulu. Český reprezentant by se po sezoně měl do kádru Pražanů vrátit. Sparta o tom informovala na klubovém webu.

"Měli jsme velký zájem, aby Dominik ve Spartě pokračoval. Bohužel pro nás se rozhodl zkusit zahraniční angažmá, což bylo jeho smluvní právo a my ho musíme respektovat. Přejeme mu hodně štěstí," uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Mašín přišel do Sparty v září, krátce před začátkem extraligy. V nejvyšší soutěži odehrál 17 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal dvě asistence. Minulý týden se s reprezentací představil na turnaji Karjala, na němž zasáhl do dvou utkání.

Nyní se odchovanec Kolína vrací do Finska, kde působil v předchozích třech sezonách v Ilvesu Tampere. V letech 2014 až 2020 hrál Mašín v zámoří. Do NHL se ale bek, kterého před deseti lety draftovala Tampa Bay, neprobojoval.

V Kärpätu Oulu, který je aktuálně devátý ve finské lize, se Mašín potká s Martinem Jandusem a Michalem Kovařčíkem.