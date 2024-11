Spokojený Tamáši po hattricku Kladnu: Někdy máte den, že vám to tam padne i z bufetu

Slovenský útočník Alex Tamáši (26) se stal hlavním hrdinou Hradce Králové v zápase proti Kladnu. Odchovanec Banské Bystrice vstřelil svůj premiérový hattrick v české nejvyšší soutěži a navíc duel rozhodl vítězným nájezdem. V rozhovoru s novináři s úsměvem okomentoval i vlastní gól, o který se na ledě Rytířů postaral.

"Naposledy jsem vstřelil hattrick asi v juniorce. Celkem čtyři góly, to je prostě někdy takový den. Odráží se to k vám a padne vám to tam i z bufetu, jak se říká. A ještě ten vlastní gól... Nešťastně mě to trefilo do brusle a zapadlo za Škroviho (Stanislava Škorvánka)," řekl po zápase Tamáši a připomněl i nešťastný okamžik, kdy si nahození Eduardse Tralmakse zpoza branky srazil bruslí do vlastní branky.

Rytíři tak snížili na 2:4 a nakonec dokázali smazat tříbrankovou ztrátu. "Těší nás, že jsme to dotáhli do vítězného konce, ale mrzí nás ten jeden bod. Mohli jsme si to v klidu kontrolovat a bez problémů to dotáhnout do konce. Oni potrestali naše zbytečné fauly," podotkl účastník dvou světových šampionátů v letech 2022 a 2023.

Střelci utkání. Livesport

Hradec Králové se musel už do 16. minuty obejít bez útočníka Jordanna Perreta, který sekl kladenského kapitána Radka Smoleňáka a dostal trest na pět minut a do konce utkání. "Byla to citelná ztráta. Protože náš útok je sehraný, dokážeme si vytvořit dost šancí. Cítili jsme jeho ztrátu. Když mi tam padnul první gól, spadlo ze mě trochu napětí. Potom už jedete na vlně. Ještě se to ke mně odrazilo. Užíval jsem si to," konstatoval Tamáši.

Hattrick dovršil po přihrávce Davida Šťastného do odkryté branky. "Viděl jsem, že tam jede po straně. Fantasticky naznačil střelu, všichni šli na něho, potom mi to tam prohodil. To už bych si hodně vyčítal, kdybych to nedal," usmíval se Tamáši, který korunoval svůj výkon v nájezdech.

Jel hned jako první překonal Štěpána Lukeše blafákem do bekhendu. "Přemýšlel jsem, co udělám. Jejich brankáře úplně dobře neznám. Ale všiml jsem si při zápase, že když šel Šťastný sám na branku, on přepadl dopředu. Takže jsem to zkusil natáhnout až do bekhendu a podařilo se mi to. Věřil jsem si. Když dáte při zápase tři góly, sebevědomí tam je.“

V české extralize vylepšil svou bilanci na 34 bodů za 13 branek a 21 asistencí ze 77 utkání. Za kanonýra se nepovažuje. "Nikdy jsem nebyl střelec gólů. Vždycky mě víc bavilo přihrávat. Ale jsem rád, že mi to tam padlo a doufám, že to bude padat i dál," prohlásil Tamáši.

Statistiky utkání. Livesport

Mountfield po nepodařeném vstupu do sezony vyhrál už poosmé za sebou, ale podle Tamášiho na na začátku nebyly výkony špatné: "Eliminovala nás zbytečná vyloučení. Oslabení stojí hodně sil. O tom jsme si v šatně povídali. Takže to jsme změnili. A potom jsme začali proměňovat šance, protože těch jsme si vytvářeli možná nejvíc v lize. Tuším, že v jedno období jsme měli nejvíc střel. Konečně nám to začalo padat. Tam se to zlomilo a už to jde."