Ondřej Hrabík si po první trefě vystaví puk, s bratrem Kryštofem posílali vzkazy domů

Útočník Ondřej Hrabík (20) se podepsal pod drtivé vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 8:1 premiérovým gólem v extralize. Jeho radost navíc umocnilo, že se střelecky prosadil také jeho bratr Kryštof (25). Jak řekl v rozhovoru s novináři, právě cesta staršího bratra je pro něho inspirací.

Velká chvíle Ondřeje Hrabíka přišla v končící 32. minutě, kdy zvyšoval už na 6:0. "Užili jsme si ten dnešní zápas jako celý tým. Když jsem dal gól, tak jsem byl v euforii. Líp to dopadnout nemohlo. Na tenhle zážitek nikdy nezapomenu," pochvaloval si pražský rodák, jenž však hokejově vyrůstal v Kladně.

Už krátce po utkání měl jasno o tom, jak draho ho premiérový zásah, jehož se dočkal v patnáctém startu v domácí nejvyšší soutěži, přijde v kabině. "Mám to za trojku, takže dobrý," pousmál se Hrabík, jemuž bude premiérovou extraligovou branku připomínat i schovaný puk. "Vystavím si ho někam, kde jsem každý den, abych na to vzpomínal a měl tenhle zážitek neustále v paměti," dodal.

Hodně ho potěšilo i to, když ho o pět let starší Kryštof zápisem mezi střelce následoval a završil výsledek na konečných 8:1. "Poprvé taky vystřelil golfákem a dal gól, takže super, bylo to úžasné," uvedl mladší z bratrské dvojice, pro něhož je inspirující, že se Kryštof prosadil až do národního týmu. "Já k němu vzhlížím odmalička, co hraje hokej. Dělá mi jedině radost, že se mu takhle daří."

Stejně jako Ondřej ocenil jeho zásah, měl také Kryštof slova chvály opačným směrem, jak se bratrovi povedla dorážka poté, co souhru s Michalem Řepíkem zakončoval Vladimír Sobotka. "Bylo to pohotový. Myslím, že moc místa tam nebylo. Trefil to výborně, lépe to trefit snad ani nešlo. Hned jsem mu říkal, že lepší dva nahrávače na svůj první gól si v naší kabině najít nemohl," podotkl Kryštof Hrabík.

Právě jeho úsměv zářil na střídačce nejvíce, když si Ondřej mohl odškrtnout první extraligovou trefu. "Je to rozhodně jeden z hokejových zážitků, který budu řadit hodně vysoko. Že jsem u toho mohl být na střídačce a zařadit se hned k prvním gratulantům... To je něco speciálního. Odmala spolu vyrůstáme, maximálně jsem si to užil," přikývl.

Mrzelo ho jen, že u toho nebyl osobně nikdo z rodičů. "Chtěli bychom je alespoň pozdravit domů. Na každý zápas tu doteď alespoň někdo z nich byl, ale zrovna dneska to vyšlo tak blbě, že ani jeden z nich nemohl. Škoda, trochu smůla v tomto ohledu, ale jsme moc rádi, jak jsme to dneska jako celý tým zvládli," uvedl Kryštof Hrabík.

Statistiky utkání. Livesport

Sám si vede v sezoně na výbornou a vede kanadské bodování hvězdami prošpikovaného týmu. Za 18 startů má na kontě 14 bodů za sedm gólů a stejný počet asistencí.

"Je to samozřejmě fajn, jde mi ale hlavně o to, abychom každý zápas bodovali a vyhrávali. Vždycky z toho pak někdo vykrystalizuje, kdo boduje. Spousta kluků hraje skvěle. Za to, kde jsem, hodně vděčím svým spoluhráčům. Jsme jedno mužstvo. Je jedno, kdo nakonec skončí nahoře v týmové produktivitě," zdůraznil Hrabík.