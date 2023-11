Sparta posiluje útok, z Finska přichází bývalý juniorský reprezentant Mužík

Hokejisty extraligové Sparty posílil útočník Radek Mužík (22), který na začátku týdne ukončil angažmá ve finském týmu Tappara Tampere. Bývalý juniorský reprezentant podepsal s Pražany smlouvu do konce sezony s opcí. Sparta o tom informovala na svém webu.

"Radek Mužík nám do kádru typově skvěle zapadá. Je to urostlý mladý hráč, který má ve svých dvaadvaceti letech za sebou pět sezon v náročných severských ligách. Očekáváme od něj důraz v předbrankovém prostoru i mimo něj," uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Odchovanec Klatov by měl ve Spartě nahradit dlouhodobě zraněného Davida Vitoucha. "Provází nás i nějaká další zranění. I proto jsme se spolu s trenéry rozhodli rozšířit, a ještě více zkvalitnit náš kádr," vysvětlil Divíšek.

Mužík působil v zahraničí od roku 2018, kdy odešel z juniorského týmu Plzně do celku Lulea HF, za kterou v ročníku 2019/20 debutoval ve švédské nejvyšší soutěži. Loni v prosince se stěhoval do Örebra. V SHL má na kontě 154 utkání včetně play off a nasbíral 17 bodů za osm branek a devět asistencí.

Před sezonou odešel do Tappary, za kterou odehrál devět zápasů a vstřelil jednu branku. Po třech měsících ve Finsku skončil. "Cítil jsem, že bych se chtěl vrátit do Česka. Když přišla nabídka ze Sparty, vzal jsem ji všema deseti," řekl Mužík, který by poprvé mohl obléknout dres Pražanů v pátečním utkání na ledě Kladna.