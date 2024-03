Sparta znovu porazila Liberec a má postupový mečbol. Hradec urval první výhru v nájezdech

Sparta ovládla i třetí čtvrtfinále play off extraligy a už ve středu může slavit postup. Pražané si tentokrát s Libercem poradili venku a poprvé v základní hrací době, třikrát smazali náskok Bílých Tygrů a v závěrečné třetině odskočili na konečných 5:3. Vítěznou trefu zaznamenal David Vitouch, gólem a dvěma asistencemi se blýskl Miroslav Forman. Přiblížit se ukončení série mohly ve východočeském derby i Pardubice. Na ledě Hradce Králové ale prohrály v nájezdech, první čtvrtfinálové vítězství zajistil domácím v osmé sérii svým druhým úspěšným pokusem v rozstřelu Tomáš Pavelka.

Pražané byli v úvodu střelecky aktivnější, do první výraznější šance se ale v páté minutě dostal domácí Melancon. Brankář Kovář byl připravený. Hosté odpověděli příležitostí Lajunena, skóre se ale poprvé měnilo v osmé minutě, kdy se se štěstím prosadil Liberec. Birnerova zblokovaná střela se odrazila od Bulíře za bezmocného Kováře.

Sparta poté nevyužila první přesilovou hru, v 13. minutě ale po samostatné akci vyrovnal Forman. Následně při Konečného vyloučení mohl vrátit Bílým Tygrům vedení Birner, podařilo se to ale až v 18. minutě Klímovi, jenž potrestal chybu v rozehrávce soupeře.

Na začátku druhé třetiny při Krejčíkově trestu ohrozili Kováře Birner a Rychlovský, ani jeden z nich ale třetí gól přidat nedokázal. Blízko vyrovnání byl poté Lajunen, trefil ale jen tyč. V polovině utkání dokázal obrat Rychlovský o puk na obranné modré čáře Chlapíka, ale Kovář samostatný nájezd nejlepšího extraligového střelce po základní části zlikvidoval.

Sparta dokázala domácí dostat pod velký tlak, dařilo se jí střídat do útočného pásma a nakonec se dočkala i vyrovnávací branky. Po přihrávce aktivně hrajícího Formana se prosadil Krejčík.

Liberec se ale i potřetí dostal do vedení, když po 52 sekundách třetí části úspěšně zakončil rychlý protiútok Zachar, jenž v druhé formaci nahradil potrestaného Flynna. Pražané ale odpověděli stejnou mincí a ve 44. minutě se po další Formanově přihrávce prosadil Mikliš.

V 50. minutě mohl skórovat sám Forman, Hrenák ale jeho střelu zlikvidoval. Sparta se ale přece jen do vedení dostala, když Vitouch obral o puk McCoshena a prostřelil slovenského brankáře. Domácí se poté museli tlačit do útoku, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Naopak při power play inkasovali ještě jeden gól.

V úvodu skončilo nahození domácího Blaina zblokované Davidem Musilem vedle pravé tyče Willovy branky. Paříka prověřil Čerešňák. V 8. minutě ohrozil pardubického gólmana z otočky bekhendem Okuliar a následně i ranou z mezikruží Jank. Hradecký gólman si poradil s Košťalkovou střelou a dvěma pokusy Vály. Mountfield se ubránil při Pavlíkově trestu. Potom měli možnosti domácí. V 18. minutě Miškář po Blainově nahození minul a Pavlík z pozice mezi kruhy trefil horní tyč.

V druhé části velké šance dlouho chyběly. V její polovině získali domácí první přesilovku po faulu Hájka na pronikajícího Jergla, ale Dynamo odolalo hradeckému tlaku. Will vytěsnil i Lalancetteovu ránu z levého kruhu. Potom odolal dvakrát v oslabení Mountfield. Při Jasperově trestu si Pařík poradil se střelou Martina Kauta a při Blainově pobytu na trestné lavici mohl otevřít skóre Sedlák. V 38. minutě měl další možnost Dynama Kousal.

V úvodu třetí třetiny kryl Pařík Hykovu ránu z dorážky z mezikruží, Dynamo bylo střelecky aktivní, ale do vedení se dostali v čase 42:31 domácí. Miškář se natlačil do brankoviště a puk do odkryté branky poslal Pavlík. Byl to jeho jubilejní 100. bod v extralize ve 412. utkání. Vzápětí se po vyloučení Davida Musila dostal Mountfield do početní výhody, ale pokusy Blaina, Lalancettea či Jaspera zvýšení náskoku nepřinesly.

Pardubice odpověděly ve 48. minutě, kdy přečíslení dvou na jednoho proměnil po Radilově přihrávce Kousal. Za čtyři minuty mohl otočit stav osamocený Košťálek, ale Pařík zasáhl lapačkou. Na druhé straně Will vyřešil velký závěr před svou brankou.

V 55. minutě šel pykat za hrubost Lalancette, ale Hradec Králové se ubránil. Oslabení mohl zkrátit Čerešňákův faul, ale domácí ve výhodě hráli v šesti a šli pykat také. V čase 56:54 sice poslal puk za Paříka Paulovič, ale obrat ve skóre se nekonal. Po trenérské výzvě Mountfieldu gól neplatil, protože hradeckého gólmana atakoval bruslí v brankovišti Zohorna.

V nastavení měl nejdříve v přečíslení možnost domácí Jergl. Willa prověřil i Blain. Na druhé straně odvrátil Sedlákovu nebezpečnou přihrávku před brankoviště Blain, který v 70. minutě šel pykat po zákroku na Mandáta. V přesilovce Dynama ale Mountfield odolal. V 78. minutě byl vyloučen za podražení Poulíček, ale střely Jergla, McCormacka nájezdy neodvrátily. Už při plném počtu hráčů mohl ještě rozhodnout Miškář.

V rozstřelu uspěli za Hradec Šťastný a dvakrát Pavelka, za Pardubice jen Hyka a Pánik.

