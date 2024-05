Soupisky všech týmů na MS v hokeji 2024: Nominace Kanady, USA, Švédska, Finska i Česka

Rasmus Dahlin z Buffala by měl být jednou z opor švédské obrany.

Mistrovství světa v hokeji se v Praze a Ostravě rozjíždí už v pátek, o dalším šampionovi bude jasno v neděli 26. května. Obhájí titul Kanada? Soupisku má rozhodně silnou. Podobně jako třeba Švédsko, které veze 18 hráčů z NHL. A co ostatní týmy? Livesport Zprávy nabízí kompletní pohled na všechny oficiálně oznámené nominace.

Brankáři: Petr Mrázek (Chicago), Karel Vejmelka (Arizona), Lukáš Dostál (Anaheim)

Obránci: Michal Kempný, Jakub Krejčík (oba Sparta), Jan Ščotka (Kometa), David Špaček (Iowa Wild/AHL), Radko Gudas (Anaheim), Jan Rutta (San Jose), Libor Hájek (Pardubice), Tomáš Kundrátek (Třinec)

Útočníci: Pavel Kousal (Sparta), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.), Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Ondřej Kaše (Litvínov), Jáchym Kondelík (České Budějovice), Jakub Flek (Kometa), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Ondřej Palát, (New Jersey), Dominik Kubalík (Ottawa), Daniel Voženílek (Třinec), Lukáš Sedlák (Pardubice), David Kämpf (Toronto)

Brankáři: Mathias Seldrup (Esbjerg), William Roerth (Roedovre), Frederik Dichow Nissen (HV 71/Švéd.)

Obránci: Phillip Bruggisser, Nicholas B Jensen (oba Bremerhaven/Něm.), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Aalborg), Oliver Joakim Larsen (Jukurit Mikkeli/Fin.), Matias Lassen (Malmö/Švéd.), Markus Lauridsen (Frankfurt nad Mohanem/Něm.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fin.)

Útočníci: Mathias From, Morten Poulsen (oba Herning), Oliver Kjaer, Phillip Schultz (Esbjerg), Christian Wejse, Felix Scheel (oba Bremerhaven/Něm.), Mikkel Aagaard (MoDo Hockey/Švéd.), Niklas Andersen (Augsburg/Něm.), Joachim Blichfeld (Växjö/Švéd.), Oscar Fisker Moelgaard (HV 71/Švéd.), Patrick Russell (Linköping/Švéd.), Nick Olesen (Oskarshamn/Švéd.), Frederik Storm (Kolín na Rýnem/Něm.), Alexander True (Charlotte/AHL)

Brankáři: Emil Larmi (Växjö/Švéd.), Lassi Lehtinen (MoDo Hockey/Švéd.), Harri Säteri (Biel/Švýc.)

Obránci: Juuso Riikola, Vili Saarijärvi (oba Langnau/Švýc.), Jesper Mattila (KalPa Kuopio), Veli-Matti Vittasmäki (Tappara Tampere), Oliwer Kaski (HV 71/Švéd.), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Olli Määttä (Detroit/NHL), Rasmus Rissanen (Örebro/Švéd.)

Útočníci: Konsta Helenius, Pekka Jormakka, Patrik Puistola (všichni Jukurit Mikkeli), Juha Jääskä, Iiro Pakarinen (oba IFK Helsinky), Jesse Puljujärvi, Valtteri Puustinen (oba Pittsburgh/NHL), Arttu Hyry (Kärpät Oulu), Oliver Kapanen (KalPa Kuopio), Hannes Björninen (Örebro/Švéd.), Mikael Granlund (San Jose/NHL), Jere Innala (Frölunda/Švéd.),Saku Mäenalanen (Langnau/Švýc.), Ahti Oksanen (Oskarshamn/Švéd.)

Brankáři: Quentin Papillon (Bordeaux), Sebastian Ylönen (Cergy), Julian Junca (Chicago Wolves/AHL)

Obránci: Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili (oba Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Vincent Llorca (Angers), Thomas Thiry (Ajoie), Yohann Auvitu (Vítkovice), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fin.), Enzo Guebey (Davos/Švýc.)

Útočníci: Aurélien Dair, Sacha Treille (oba Grenoble), Baptiste Bruche (Bordeaux), Anthony Rech (Rouen), Nicolas Ritz (Angers), Tomas Simonsen (Amiens), Valentin Claireaux (Vítkovice), Pierre-Édouard Bellemare (Seattle/NHL), Charles Bertrand (Ingolstad/Něm.), Louis Boudon (Iowa Wild/AHL, Iowa Heartlanders/ECHL), Kevin Bozon (Ajoie), Tim Bozon (Lausanne/Švýc.), Stéphane Da Costa (Jekatěrinburg/KHL), Jordann Perret (Hradec Králové)

Brankáři: Jordan Binnington, Joel Hofer (oba St. Louis/NHL), Nico Daws (New Jersey/NHL; Utica/AHL)

Obránci: Bowen Byram, Owen Power (oba Buffalo/NHL), Kaiden Guhle (Montreal/NHL), Jamie Oleksiak (Seattle/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Damon Severson (Columbus/NHL), Olen Zellweger (Anaheim/NHL)

Útočníci: Jack McBain, Dylan Guenther (oba Arizona/NHL), Jared McCann, Brandon Tanev (oba Seattle/NHL), Connor Bedard (Chicago/NHL), Michael Bunting (Pittsburgh/NHL), Dylan Cozens (Buffalo/NHL), Ridly Greig (Ottawa/NHL), Andrew Mangiapane (Calgary/NHL), Dawson Mercer (New Jersey/NHL), Pierre-Luc Dubois (Los Angeles/NHL), Brandon Hagel, Nick Paul (oba Tampa Bay/NHL)

Brankáři: Nikita Borjakin (Nomad Astana/Kaz.), Sergej Kudrjavcev (Arlan Kokšetau/Kaz.), Andrej Šutov (Barys Astana/KHL)

Obránci: Adil Beketajev, Samat Danijar, Tamirlan Gajtamirov (všichni Barys Astana/KHL), Madi Dichanbek, Arťom Koroljov (Nomad Astana/Kaz.), Dmitri Breus (Nižnyj Novgorod/KHL), Leonid Metalnikov (Vladivostok/KHL), Valerij Orechov (Magnitogorsk/KHL)

Útočníci: Alichan Asetov, Batyrlan Muratov, Maxim Musorov, Alichan Omirbekov, Michail Rachmanov, Jevgenij Rymarev, Kirill Savickij, Roman Starčenko, Arkadij Šestakov (všichni Barys Astana/KHL), Nikita Michailis, Maxim Muchametov (oba Magnitogorsk/KHL), Oleg Bojko (Nomad Astana/Kaz.), Dmitri Grents (Arlan Kokšetau/Kaz.), Kirill Panjukov (Chabarovsk/KHL)

Brankáři: Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.), Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Eriks Vitols (KeuPa/Fin.)

Obránci: Janis Jaks, Kristaps Zile (oba Litvínov), Arvils Bergmanis (University of Alaska-Fairbanks/NCAA), Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Karlis Čukste (Brynäs/Švéd.), Ralfs Freibergs (Hradec Králové), Markuss Komuls (Trois-Rivieres/ECHL), Roberts Mamčics (Nové Zámky/SR)

Útočníci: Rihards Bukarts, Roberts Bukarts (oba Vítkovice), Rodrigo Abols (Rögle/Švéd.), Raivis Ansons (Wilkes-Barre/Scranton/AHL), Oskars Batna (Jukurit Mikkeli/Fin.), Kaspars Daugavinš (Michalovce/SR), Martinš Dzierkals (Skelleftea AIK/Švéd.), Haralds Egle (Liptovský Mikuláš/SR), Felikss Gavars (St. Lawrence University/NCAA), Miks Indrašis (Brynäs/Švéd.), Renars Krastenbergs (Štýrský Hradec/ICEHL), Martins Lavinš (University of New Hampshire/NCAA), Dans Ločmelis (University of Massachusetts/NCAA), Eduards Tralmaks (Kladno)

Brankáři: Tobias Ancicka (Kolín nad Rýnem), Mathias Niederberger (EHC Mnichov), Philipp Grubauer (Seattle/NHL)

Obránci: Jonas Müller, Kai Wissmann (oba Eisbären Berlín), Lukas Kälble (Bremerhaven), Moritz Müller (Kolín nad Rýnem), Colin Ugbekile (Iserlohn), Fabio Wagner (Ingolstadt), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švýc.), Maksymilian Szuber (Arizona/NHL, Tucson/AHL)

Útočníci: Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Frederik Tiffels (všichni EHC Mnichov), Tobias Eder, Leo Pföderl (oba Eisbären Berlín), Joshua Samanski, Parker Tuomie (oba Straubing), Alexander Ehl (Düsseldorf), Daniel Fischbuch (Mannheim), Wojciech Stachowiak (Ingolstadt), Dominik Kahun (Bern/Švýc.), Marc Michaelis (Zug/Švýc.), John-Jason Peterka (Buffalo/NHL), Lukas Reichel (Chicago/NHL, Rockford/AHL), Nico Sturm (San Jose/NHL)

Brankáři: Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Henrik Haukeland (Düsseldorf/Něm.), Tobias Normann (AIK Stockholm/Švéd.)

Obránci: Isak Hansen (Sparta Sarpsborg), Sander Hurröd (Storhamar), Sander Vold Engebraten (Jukurit Mikkeli/Fin.), Johannes Johannesen (Pelicans Lahti/Fin.), Max Krogdahl (Östersund/Švéd.), Christian Kaasastul (Pustertal/ICEHL), Mattias Nörstebö (Björklöven/Švéd.), Stian Solberg (Valerenga Oslo)

Útočníci: Andreas Martinsen, Martin Rönnild, Eirik Östrem Salsten, Patrick Thoresen (všichni Storhamar), Michael Brandsegg-Nygard, Noah Steen, Petter Vesterheim (všichni Mora/Švéd.), Havard Östrem Salsten (Sparta Sarpsborg), Mathias Trettenes (Stavanger), Thomas Olsen (Valerenga Oslo), Eskild Bakke Olsen (Karlskoga/Švéd.), Thomas Berg Paulsen (Malmö/Švéd.), Markus Vikingstad (Bremerhaven/Něm.), Mats Zuccarello (Minnesota/NHL)

Brankáři: Tomáč Fučík (GKS Tychy/Pol.), John Murray (GKS Katowice/Pol), David Zabolotny (EHC Freiburg/Něm)

Obránci: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (oba GKS Tychy/Pol), Paweł Dronia (Ravensburg Towerstars, Něm), Kamil Górny, Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda (všichni JKH GKS Jastrzębie/Pol), Maciej Kruczek, Jakub Wanacki (oba GKS Katowice/Pol)

Útočníci: Krystian Dziubiński (Unia Oświęcim/Pol), Patryk Krężołek (Zagłębie Sosnowiec/Pol), Alan Łyszczarczyk, Filip Komorski (oba GKS Tychy/Pol), Krzysztof Maciaś (Prince Albert Raiders, WHL), Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut (všichni GKS Katowice/Pol), Dominik Paś, Maciej Urbanowicz (všichni JKH GKS Jastrzębie/Pol), Kamil Wałęga (Třinec), Patryk Wronka (Podhale Nowy Targ/Pol), Paweł Zygmunt (Litvínov)

Brankáři: Thomas Höneckl (Linec/ICEHL), David Kickert (Salcburk/ICEHL), David Madlener (Feldkirch/ICEHL)

Obránci: David Maier, Steven Strong, Clemens Unterweger (všichni Klagenfurt/ICEHL), Nico Brunner, Dominique Heinrich (oba Vídeň/ICEHL), Paul Stapelfeldt (Salcburk/ICEHL), Ramón Schnetzer (Thurgau/Švýc.), Bernd Wolf (Lugano/Švýc.), Kilian Zündel (Ambri-Piotta/Švýc.)

Útočníci: Paul Huber, Mario Huber, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Lucas Thaler, Ali Wukovits (všichni Salcburk/ICEHL), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (oba Klagenfurt/ICEHL), Emilio Romig (Linec/ICEHL), Benjamin Baumgartner (Bern/Švýc.), Vinzenz Rohrer (Curych/Švýc.), Marco Rossi (Minnesota/NHL), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta/Švýc.)

Brankáři: Stanislav Škorvánek (Michalovce), Samuel Hlavaj (Plzeň), Matej Tomek (Litvínov)

Obránci: František Gajdoš (Nitra), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Peter Čerešňák (Pardubice), Martin Fehérváry (Washington/NHL), Mário Grman (Vítkovice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/NHL; Tucson/AHL), Šimon Nemec (New Jersey/NHL)

Útočníci: Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všichni Třinec), Peter Cehlárik, Marek Hrivík (oba Leksand/Švéd.), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (oba Litvínov), Lukáš Cingel (Kometa Brno), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Miloš Kelemen (Arizona/NHL), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL; Calgary Wranglers/AHL), Pavol Regenda (Anaheim/NHL; San Diego/AHL), Juraj Slafkovský (Montreal/NHL), Tomáš Tatar (Seattle/NHL)

Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Samuel Ersson (Philadelphia/NHL)

Obránci: Erik Karlsson, Marcus Pettersson (oba Pittsburgh/NHL), Lukas Bengtsson (Zug/Švýc.), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Tim Heed (Ambri-Piotta/Švýc.)

Útočníci: Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson (oba Minnesota/NHL), Carl Grundström, Adrian Kempe (oba Los Angeles/NHL), Max Friberg (Frölunda), Linus Johansson (Färjestad), Felix Unger Sörum (Leksand), André Burakovsky (Seattle/NHL), Jesper Frödén (Curych/Švýc.), Pontus Holmberg (Toronto/NHL), Isac Lundeström (Anaheim/NHL), Victor Olofsson (Buffalo/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Marcus Sörensen (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Fabian Zetterlund (San Jose/NHL)

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (New Jersey/NHL)

obránci: Michael Fora, Sven Jung (oba Davos), Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), Andrea Glauser (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL), Roman Josi (Nashville, NHL)

Útočníci: Sven Senteler, Dario Simion (oba Zug), Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Curych), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Fabrice Herzog (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Tristan Scherwey (Bern), Calvin Thürkauf (Lugano), Nico Hischier (New Jersey/NHL), Philipp Kurashev (Chicago/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg/NHL)

Brankář: Alex Lyon (Detroit/NHL), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA)

Obránci: Seth Jones, Alex Vlasic (oba Chicago/NHL), Luke Hughes (New Jersey/NHL), Matthew Kessel (St. Louis/NHL), Michael Kesselring (Arizona/NHL), Jeff Petry (Detroit/NHL), Jake Sanderson (Ottawa/NHL), Zach Werenski (Columbus/NHL)

Útočníci: Ryan Leonard, Will Smith (oba Boston College/NCAA), Shane Pinto, Brady Tkachuk (oba Ottawa/NHL), Matt Boldy (Minnesota/NHL), Cole Caufield (Montreal/NHL), Mikey Eyssimont (Tampa Bay/NHL), Joel Farabee (Philadelphia/NHL), Johnny Gaudreau (Columbus/NHL), Kevin Hayes (St. Louis/NHL), Luke Kunin (San Jose/NHL), Brock Nelson (New York Islanders/NHL), Trevor Zegras (Anaheim/NHL)

Brankáři: Ben Bowns (Cardiff/EIHL), Lucas Brine (Dundee/EIHL), Jackson Whistle (Belfast/EIHL)

Obránci: Josh Batch, Evan Mosey, Mark Richardson (Cardiff/EIHL), Sam Jones (Sheffield/EIHL), David Phillips (Belfast/EIHL), Ben O'Connor (Guildford/EIHL), Josh Tetlow (Nottingham/EIHL), Nathanael Halbert (Innsbruck/ICEHL), Sam Ruopp (Weisswasser/Něm.)

Útočníci: Ben Davies, Sam Duggan (oba Cardiff/EIHL), Robert Dowd, Cole Shudra (oba Sheffield/EIHL), Ben Lake, Sean Norris (oba Belfast/EIHL), Ollie Betteridge (Nottingham/EIHL), Cam Critchlow (Manchester/EIHL), Johnny Curran (Coventry/EIHL), Robert Lachowicz (Glasgow/EIHL), Cade Neilson (University of Alaska-Fairbanks/NCAA), Liam Kirk (Litvínov), Brett Perlini (Halle/Něm.)