Trenér Zadina zůstává na lavičce vicemistrů, s Pardubicemi podepsal novou smlouvu

Trenér Pardubic Marek Zadina (52) povede tým úřadujících extraligových vicemistrů i v příští sezoně, klub oznámil, že podepsal novou smlouvu. Bližší podmínky pokračování spolupráce Východočeši nezveřejnili.

Zadina se stal hlavním koučem pardubického celku v lednu po překvapivém odvolání Václava Varadi. Do funkce se tehdy posunul z pozice asistenta. Zkušený a nabitý kádr převzal na druhém místě tabulky s jednobodovou ztrátou na Spartu a dvěma zápasy k dobru. Dynamo pak dovedl k vítězství v základní části, navíc s rekordním bodovým ziskem. V play off se ambiciózní pardubický celek pod Zadinovým vedením probojoval po dvanácti letech do finále, v němž byl o jednu výhru lepší Třinec. Rozhodující sedmý zápas Oceláři vyhráli 2:1 v druhém prodloužení.

"Marek Zadina čelil v průběhu minulé sezony obrovskému tlaku a dokázal se s ním vypořádat. Skvěle pracoval s týmem a prokázal, že do role hlavního trenéra velkého klubu dozrál," prohlásil majitel Dynama Petr Dědek. "Hned při své premiéře byl jeden gól od dosažení nejvyšší mety. Získal si tím důvěru vedení a já věřím, že je člověkem na svém místě. Marek má naši DNA, v Pardubicích hrál, u naší mládeže vyrostl jako trenér. Věřím, že A-tým pod jeho vedením čekají úspěšné roky," doplnil Dědek.

V době lednového "povýšení" působil Zadina v roli pardubického asistenta druhou sezonu, v té minulé pomáhal Radimu Rulíkovi. Předtím ve stejné pozici pracoval v Třinci, s kterým třikrát slavil titul. V obou klubech nastupoval v minulosti i jako hráč.