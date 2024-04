Je to velmi nekorektní a neakceptovatelné, ohradilo se vedení extraligy vůči kritice Zadiny

Zástupci hokejové extraligy, šéf rozhodčích Vladimír Pešina i hokejový expert Milan Antoš odmítli slova trenéra Pardubic Marka Zadiny, že rozhodčí na základě Antošovy kritiky změnili v průběhu finálové série proti Třinci trend řízení zápasů.

"Jeho tvrzení o ovlivnění přístupu a výkonů rozhodčích výroky Milana Antoše nebo obsahem sociálních sítí považujeme za velice nekorektní a neakceptovatelné," uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) v prohlášení.

Zadina kritizoval změnu trendu řízení utkání po nedělní výhře Dynama v Třinci. Podle jeho názoru manažer extraligových rozhodčích Pešina na základě Antošovy kritiky pardubické hry na brankovišti a ataků gólmana Ondřeje Kacetla instruoval arbitry, aby změnili styl řízení zápasů. Ve druhém finále Východočeši soupeře touto taktikou viditelně zaskočili.

"Nelíbí se mi, jaký vliv mají tito, v uvozovkách, experti. Mají vliv na působení rozhodčích, kteří se musí rozhodovat pod tlakem. Myslím si, že tohle je finále play off a emoce, které lidi chtějí vidět, k tomu patří," uvedl Zadina a obvinil Antoše, že cíleně škodí Pardubicím.

To v pondělí Antoš, který působí jako expert České televize a spolupracuje s webem sport.cz, odmítl. "Úplně jsem nepochopil, proč k tomu došlo. Myslím si, že Marka Zadinu, se kterým se známe, přemohly po vítězném zápase emoce a začal reagovat, jak reagoval. Našel si cíl a tím cílem jsem byl já," uvedl Antoš v novém díle Zaostřeno na play off, ve kterém předtím hru Dynama kritizoval.

V brankovišti Ondřeje Kacetla bývá živo. Profimedia

Podle bývalého extraligového útočníka byla za hranou ne pardubická hra u brankoviště, ale po přerušení hry. "Nemám vůbec žádný problém se souboji na brankovišti, kdy se hraje tvrdě do brankáře. Jakmile je ale hra přerušená, měli by všichni respektovat, že z dané situace chce třeba brankář odjet. Což Pardubice ve druhém zápase nedělaly, snažily se provokovat do poslední chvíle," řekl Antoš.

Stejně jako APK LH i Pešina popřel, že by jakkoliv reagoval na výroky expertů v médiích nebo názory veřejnosti. "Rozhodčí, včetně jejich vedení, fungují nezávisle a nejsou ovlivňováni médii. Po vyhodnocení druhého utkání finále mezi Pardubicemi a Třincem jsme se rozhodli všem aktérům zaslat videomateriál, který připomíná principy ochrany brankoviště a komunikace rozhodčích. Ty jsou součástí všech sezonních seminářů. V žádném případě nešlo o změnu pravidel a jejich výkladů," citoval Pešinu iRozhlas.cz.