Na hráče jsem hrdý, není jim co vytknout, řekl trenér Pardubic Zadina a pogratuloval Třinci

Marek Zadina (52) v průběhu ročníku povýšil jako asistent trenéra na post hlavního kouče hokejistů Pardubic, když převzal v polovině ledna Dynamo po odvolaném Václavu Varaďovi (48). V nové roli dovedl Východočechy k vítězství v základní části a měl tak jasný úkol pro play off – zaútočit na nejvyšší příčky. Pardubice nakonec skončily těsně pod vrcholem, když v sedmém duelu finále podlehly Třinci ve druhém prodloužení.

"Kluci byli na sedmý zápas nachystaní, hráli velmi dobrý hokej, bojovali a chtěli zvítězit. Měli jsme velký tlak, jenže bohužel jsme neproměňovali šance a nedali ten gól navíc. Proto má titul Třinec a já mu chci pogratulovat," řekl Zadina novinářům po poslední bitvě extraligové sezony.

Oceláři v klíčovém utkání vedli, ale v závěru druhé třetiny srovnal pardubický bek Ondřej Vála. Trenér Zadina měnil složení útočných formací, další šance už však Dynamo nevyužilo. "V posledním zápase sezony nemáte nač čekat. Dáváte tam hráče, kteří mají formu. Ty, o nichž si myslíte, že jsou schopní soupeře přetlačit a dát gól," uvedl Zadina. "Věřil jsem, že vyhrajeme. Chyběl nám kousíček do mozaiky," dodal.

Jeho tým hnala vyprodaná pardubická aréna, vyrovnání na 1:1 mělo rovněž hrát ve prospěch Dynama. "Věřili jsme, že od toho momentu se k nám zápas otočí. Musím kluky pochválit. Byli výborně nastavení, chtěli celý zápas, makali od prvního do posledního střídání. Týmu není co vytknout," prohlásil Zadina.

Třinec si počkal na svou šanci a v 84. minutě udeřil. "Hrají jednoduchý hokej a pořád se drží své hry. Puky dostávají ven z vlastní třetiny, počkají si na nějakou šanci a pak ji promění," podotkl Zadina. Domácí po zásahu Davida Ciencialy už ani nezkusili trenérskou výzvu. "Měli jsme informaci od svých lidí, že to byl regulérní gól. Nemělo smysl brát si video," konstatoval pardubický kouč, ačkoliv úspěšný střelec skončil sám v brance.

Pardubice v minulém ročníku vypadly s Třincem v semifinále, nyní je stejný soupeř zastavil těsně pod vrcholem. Shodně se tak stalo po výhře Ocelářů v sedmém utkání na východě Čech. "Bude to ponaučení do další sezony a budeme silnější. Loni jsme byli třetí, letos druzí. Uvidíme, kam se dostaneme příští rok," uvedl Zadina.

Po utkání si převzal stříbrnou medaili, následně Oceláři obdrželi Masarykův pohár. "Jsem zklamaný a vím, co to obnáší. Prostě je mi líto našich kluků. Měli skvělou sezonu, dotáhli to takhle daleko, ale nakonec jsme to neurvali. Hráčům jsem v kabině poděkoval, jsme na ně hrdí. Měli skvělou sezonu i play off. Vím, že teď to bolí, ale o to zase bude líp," věřil Zadina.

Na hlubší analýzu bude potřebovat ještě více prostoru. Větší příspěvek se možná očekával například od první útočné formace s kapitánem LUkášem Sedlákem. "Kluci to měli hrozně těžké, byli dobře bráněni. Chce to chvilku čas, abych si všechno vyhodnotil a udělal hlubší analýzu," poznamenal Zadina.

Myšlenky na novou sezonu se dostaví postupně. Až je bude chtít do hlavy pustit. "Bylo toho strašně moc, bylo to emotivní. Potřebuji si odpočinout, dám si pauzu,“ uzavřel dvaapadesátiletý trenér.