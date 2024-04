Zadina byl potrestán za zpochybnění nezávislosti rozhodčích, musí zaplatit pokutu

Trenér Pardubic Marek Zadina (52) dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu 75 tisíc korun za znevážení jména soutěže. Kouč Dynama po čtvrtém utkání finále play off zpochybnil nezávislost rozhodčích, komise rozhodčích a tvrdil, že ji ovlivňuje televizní expert a bývalý útočník Milan Antoš. Asociace profesionálních klubů o tom informovala v tiskové zprávě.

"Není pravdou, že by se po druhém finále měnila pravidla, pouze bylo finalistům v prezentaci připomenuto, jak se posuzují situace v brankovišti, zejména po přerušení hry. V souvislosti s play off to byla ze strany manažera rozhodčích extraligy Vladimíra Pešiny již třetí do klubů rozesílaná prezentace v podobě uspořádaného a komentovaného videomateriálu," uvedl ředitel extraligy Martin Loukota.

Zadina po zápase, který Dynamo vyhrálo 6:2, kritizoval rozhodčí, že po druhém utkání série změnili trend řízení duelů a začali přísněji posuzovat situace na brankovišti. Podle pardubického kouče komise rozhodčích podlehla zejména kritickému názoru Antoše, který na webu sport.cz způsob hry Východočechů kritizoval.

"Nelíbí se mi, jaký vliv mají tito, v uvozovkách, experti. Mají vliv na působení rozhodčích, kteří se musí rozhodovat pod tlakem. Myslím si, že tohle je finále play off a emoce, které lidi chtějí vidět, k tomu patří," uvedl Zadina a obvinil Antoše, že cíleně škodí Pardubicím.

Vedení extraligy, šéf rozhodčích Vladimír Pešina a Antoš Zadinovu kritiku odmítli již v pondělí, dnes pardubického trenéra potrestala disciplinární komise, která se jeho vyjádřeními zabývala ve zkráceném řízení. Loukota zároveň uvedl, že podobných prezentací, jaké oba finalisté obdrželi po druhém zápase, v této sezoně Pešina klubům rozeslal celkem deset.

Finálová série za stavu 2:2 na zápasy pokračuje ve středu v Pardubicích.