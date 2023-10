Vzestup Komety zbrzdily pětigólové Vítkovice, Pardubice nepřipustily ztrátu

Hokejisté Komety se po špatném startu do sezony zvedli, což chtěli v 11. kole Tipsport extraligy potvrdit proti Vítkovicím. Ty jim ovšem vystavily stopku a díky dvěma trefám v poslední třetině vyhrály na brněnském ledě 5:3. První místo v tabulce i uhájily Pardubice, které zvítězily nad Karlovými Vary 3:0. Jediný, kdo je mohl v případě bodové ztráty sesadit byl Litvínov, jenž doma přivítal Kladno a pokouší se přidat desátou výhru v řadě, a znovu tak vylepšit klubový rekord.

Oba týmy začaly velmi ofenzivně a před brankáři nebyla nouze o dramatické okamžiky. Vítkovický obránce Raskob zachraňoval po Kohoutově střele za překonaného Klimeše na brankové čáře, na druhé straně hřiště zase zasahoval Furch po nepříjemné bekhendové střele Percyho.

Právě kanadský obránce měl prsty v prvním gólu – jeho střelu od modré čáry Furch jen vyrazil a Kotala jej zblízka procpal za brankovou čáru. Totéž se ale při nájezdu nepodařilo Claireauxovi o čtyři minuty později, francouzský útočník ve vyložené pozici trefil jen rameno brněnského gólmana. První třetinu pak ovládli domácí hokejisté, avšak ke gólovému potvrzení převahy jim chyběl větší důraz směrem k bráně a také přesnější koncovka.

Statistiky utkání. Livesport

Po první přestávce mělo Brno nadále herně navrch, ale brzdily ho nepřesnosti ve finální fázi. Vyšla mu až druhá přesilovka v zápase, v jejímž závěru nabil Ščotka Cingeľovi, jehož dělovka skončila za Klimešem.

Důležitým momentem utkání se stala 35. minuta. Nejprve Vincour vystihl rozehrávku Vítkovic a jeho ideální přihrávku proměnil ve vedoucí gól Brna Zaťovič. O 33 sekund později však vyrovnal bombou od modré čáry Roberts Bukarts. Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli možnému bránění gólmanovi od MuelleraMuellera, ale neuspěla. Divoká třetina tím zdaleka neskončila. Další nedůslednost vítkovické obrany potrestal po přihrávce Cingeľa Moses, jenže za dalších 30 sekund těsně před sirénou vyrovnal Lakatoš svým důrazem a dorážkou v brankovišti.

Oběma týmům bylo jasné, že klíčem k případné výhře by byla vedoucí branka. O něco blíže k ní měli hosté, když Lakatoš trefil ve 45. minutě tyčku. Vítkovičtí navíc nevyužili 40 sekund trvající dvojnásobnou přesilovku. Kometu to nakoplo, lépe bruslila, jenže defenzíva hostí stála v závěru na pevných základech. Domácí doplatili na špatnou disciplínu – po dalším vyloučení už hosté početní výhodu využili, když se prosadil Krieger. Výhru pak do prázdné branky pojistil kapitán Lakatoš.

Forma z posledních pěti zápasů? V celé extralize byste nenašli horší tým než Mladou Boleslav. Bruslaři táhnou pětizápasovou sérii porážek, během které nezískali ani jeden bod. Postupně prohráli v Litvínově (2:5), s Českými Budějovicemi (2:5), v Třinci (1:4), s Kladnem (3:4) a naposledy v Pardubicích (1:3). I tak se tým stále drží na 12. místě.

Plzeň sice nemá tak špatnou aktuální formu jako její nedělní soupeř, ale nachází se na úplném dně extraligy. Západočeský celek má totiž na kontě pouhých sedm bodů, což je o jeden méně než Mladá Boleslav. Plzeňským se nedaří především na venkovních hřištích, kde ve třech duelech ještě nezískali ani bod. Naposledy ve čtvrtek ovšem padli i na domácím ledě s Kometou (1:2).

Sparta měla velmi dobrý vstup do sezony. Vyhrála prvních šest zápasů, následně ale z dalších čtyř duelů třikrát prohrála bez zisku bodu. Dvakrát padla doma, s Kometou 0:2 a s Libercem 1:4. Naposledy v tradičně emotivním utkání nestačila v pátek na Litvínov (2:4).

V čem Sparta možná trochu překvapivě zaostává, jsou úvody zápasů. Jen ve třech z deseti zápasů se Pražané ujali vedení. V bilanci prvních třetin na tom ale sparťané nejsou zase tak špatně, třikrát po 20 minutách vedli, pětkrát byl stav nerozhodný a jen dvakrát prohrávali.

Hradec Králové může být s úvodem sezony relativně spokojený. Na kontě má po deseti kolech 16 bodů, hned v osmi zápasech ale dokázali Východočeši bodovat. Přesně polovina jejich duelů přinesla remízu po 60 minutách. V pátek Hradečtí získali dva body v Olomouci po výhře 2:1 po nájezdech.

České Budějovice mohou být s úvodem ročníku spokojené. Poté, co se v minulé sezoně ani nedostaly do play off, mají po deseti zápasech na kontě slušných 16 bodů a aktuálně jsou páté. V posledních třech utkáních nicméně hráči Motoru odcházeli z ledu jako poražení, nestačili doma na Liberec (3:4p), prohráli v Litvínově (3:4) a naposledy v pátek doma s Karlovými Vary (2:3sn).

Motor zatím exceluje při hře ve vlastním oslabení. V deseti duelech inkasoval v početní nevýhodě pouhé tři góly z celkem 37 oslabení. Famózní úspěšnost 91,89 procent je třetí nejlepší v extralize po Litvínovu (95,12 procent) a Spartě (92,5 procent). Horší už je bilance Českých Budějovic v přesilových hrách (12,5 procent).

Devět zápasů a 15 bodů. Mohlo to být určitě lepší, ale úřadující mistři z Třince mají slušný bodový základ. Oproti většině týmů mají navíc odehraný o jeden zápas méně. Ve středu Oceláři hráli Ligu mistrů v norském Stavangeru, i proto se jejich páteční duel proti Kladnu odložil. Před týdnem Třinečtí zvládli víkendový domácí dvojzápas, když porazili Mladou Boleslav (4:1) i Karlovy Vary (5:1).

Hokejisté Litvínova zažívají nejlepší vstup do sezony v historii. Po zaváhání v úvodním kole proti Pardubicím (1:5) vyhráli devětkrát v řadě a překonali klubový rekord. V pátečním kole si Verva v souboji druhého týmu tabulky s třetím vyšlápla na pražskou Spartu a za vedoucími Pardubicemi po deseti kolech zaostává jen o skóre.

Severočeši vyhrávají i díky dobrým vstupům do zápasů. V úvodních deseti kolech otevřeli skóre hned osmkrát a jsou v tomto ohledu nejlepší z celé extraligy. V horních patrech tabulky se svěřenci Karla Mlejnka drží rovněž zásluhou skvělé produktivity. S 38 vstřelenými góly se koukají na záda pouze vedoucím Pardubicím (40).

Kladno podruhé za sebou vyjíždí na led soupeře a po výhře 4:3 v Mladé Boleslavi by rádo uspělo i v Litvínově. Středočechy ale na Zimním stadionu Ivana Hlinky nečeká nic jednoduchého. Litvínov doma zatím pokaždé vstřelil alespoň čtyři góly, což se v kombinaci s nedokonalou kladenskou defenzivou jeví jako nepřekonatelný problém.

Rytíři v devíti zápasech inkasovali 31 branek a s průměrem 3,44 gólu na zápas jsou druzí nejhorší z celé extraligy. V ofenzivě na tom Kladenští nejsou o mnoho lépe. Pouhých dvacet vstřelených branek je ve srovnání s ostatními celky řadí na 12. místo. Za sebou svěřenci Otakara Vejvody drží jen Plzeň a Olomouc.

Aktuální tabulka TELH