Hyka vrátil hattrickem Pardubice na první místo. Konečně to tam spadlo, radoval se

Po šestizápasovém gólovém půstu se dočkal útočník Tomáš Hyka (30) protržení smůly a k vítězství v 15. kole extraligy na ledě Kladna 6:2 pomohl hned hattrickem. Třígólový zápas v domácí nejvyšší soutěži prožil odchovanec Mladé Boleslavi se zkušenostmi i z NHL potřetí. Radost měl ale především z výhry. Dynama zabralo po dvou porážkách a vrátilo se do čela tabulky před Litvínov.

"Jsem rád, že to tam konečně spadlo," řekl Hyka novinářům a přiznal, že po dvou trefách myslel i hattrick, který dovršil 72 sekund před koncem při power play do prázdné branky. "Měl jsem to trošku v hlavě, ale upřímně je to úplně jedno, kdo ty góly dal. Dneska to vyšlo na mě, další zápas to může být někdo jiný. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli."

Poprvé se radoval v závěru první třetiny, kdy v přesilové hře za gólmana Landona Bowa usměrnil přihrávku Lukáše Sedláka a otevřel skóre. Ve 44. minutě opět po Sedlákově nabídce zpoza branky prostřelil kladenského gólmana, puk ale zůstal ležet před brankovou čárou, než si jej za ni srazil Bow. "Tlačil jsem to tam očima. Měl to někde za sebou a kopnul si do toho, takže troška štěstíčka," usmíval se Hyka.

Dynamo díky dvěma využitým přesilovým hrám vedlo 2:0, ale Rytíři také zužitkovali dvě početní výhody a vyrovnali. "Je to pro nás důležité vítězství. Ve druhé třetině jsme měli trošku zbytečné fauly, já jsem to jedním takovým načal a dostali jsme je do zápasu. Zkušený tým se z toho ale oklepe, my jsme to udělali a zaslouženě vyhráli," podotkl Hyka.

Závěrečnou část Dynamo ovládlo 4:0. "Řekli jsme si, že musíme hrát to, co máme. Věděli jsme, že mají silný a zkušený tým. Třetí třetinu jsme zvládli a zaslouženě jsme vyhráli," pochvaloval si Hyka. Očekával v Kladně náročnou bitvu. "Kladno je těžký soupeř, bodovalo sedmkrát za sebou, tak jsme věděli, že to bude náročné," dodal.