Falcons zažili start snů do Univerzitní ligy, vedou tabulku před obhájci finále

Skvělý úvod působení v hokejové Univerzitní lize prožívají pražští Falcons, kteří mají po třech odehraných duelech plný počet bodů. Hned v závěsu se drží loňští finalisté Akademici spolu s Kings a velmi vysoko je stále Ostrava, naopak na chvostu se krčí Pardubice a oba brněnské celky.

V Hradci byli v nájezdech lepší hosté

Lépe začali hosté z Ostravy, kteří se z první šance ujali vedení, které uhájili až do první sirény. Domácí po inkasované brance sice zvýšili aktivitu, avšak vázla finální fáze. Prostřední třetina nabídla výraznější střeleckou aktivitu na obou stranách, nejprve odskočili do výraznějšího vedení hosté díky střele Pohla, Hradec díky brankám Kubíčka a Novotného srovnal.

Neradoval se však dlouho, prosadil se totiž Béreš a následně také Slezák. Třetí dvacetiminutovka nabídla stíhací jízdu východočeských hráčů, kteří po gólech Řezáče a Havlíčka srovnali. Po trefě Kotouse se dokonce dostali do vedení, ale Ostrava si vynutila prodloužení. V pětiminutovém prodloužení se nerozhodlo, a tak utkání dospělo do nájezdů, které bylo přehlídkou pěkných branek. O chlup lepší byla Ostrava, v 6. sérii rozhodl Pastor.

UNIted HK – BO Ostrava Vítkovice Steel 5:6sn (0:1, 2:3, 3:1, 0:0)

VŠE pokračuje ve skvělém startu sezóny

Hokejisté z VŠE vybojovali další cenné body na východě Čech, v Pardubicích se jim nadmíru dařilo. První perioda byla hodně ovlivněna častými vyloučeními, lépe dopadla pro Falcons, kteří šli do šaten s jednobrankovým náskokem. Za domácí pálil Šťastný, hostující střídačku rozveselili Ramert a Březina.

V prostřední části se lépe dařilo hráčům VŠE, kteří na střelecký účet přidali další tři branky, domácí reagovali jen jednou, a to díky trefě Novotného. Poslední perioda patřila také hostům, kteří dvěma góly potvrdili lepší herní rozpoložení a dovezli si do Prahy všechny tři body.

Riders Univerzita Pardubice – VŠE Falcons Prague 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Black Dogs nadělili Farmářům kanára

Na vysokou výhru zadělali domácí Black Dogs už v první třetině. První půlka byla hodně vyrovnaná, pak však po chybné rozehrávce ČZU pálili domácí, trefou se blýskl Pouzar. Druhou branku zapsala stálice Jihočechů, Tomáš Vochozka, který zůstal před hostujícím gólmanem zcela osamocen a měl jednoduchou práci.

Prostřední část opět patřila domácím, kteří díky úniku Kašpara a povedené kličce Hrakholského přidali další dvě branky. Poslední dvacetiminutovka nabídla další dvě přesné trefy Budějovic, nejprve předvedl razantní střelu Chocholoušek, následně byl na konci úspěšné kombinace Vochozka, zkušený útočník uzavřel střelecký účet zápasu.

Black Dogs Budweis – ČZU Farmers Prague 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Akademici si poradili s Riders

Hned v úterý zamířili do Plzně pardubičtí Riders, pro které šlo o druhý duel ve dvou dnech. Do vedení šli v 5. minutě hosté, když se štěstím tečoval kotouč bruslí Matuška. Zanedlouho bylo srovnáno díky důrazu Fořta. V prostřední části padly také dvě branky, avšak pouze do sítě Pardubic.

Nejprve slavil vstřelenou branku Aleš Matoušek, následně Říha. Třetí třetina začala nadějným snížením Pardubic, gólmana Plzně překvapil Matyáš Sodomka. Vše rozhodlo trestné střílení domácích, které Říha s přehledem proměnil. Pátou branku zapsal ještě Kalus.

ZČU Akademici Plzeň – Riders Univerzita Pardubice 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Otočka v Ústí pro Falcons

Severočeši šli do vedení díky pěkným akcím Scafariho a Petržílky. Hosté z VŠE měli také své šance, nepozornost gólmana domácích potrestal Vopat a snížil na jednobrankový rozdíl. V prostřední dvacetiminutovce nejdřív úspěšně střílel domácí Macel, poté převzali otěže zápasu Falcons, kteří snížili díky sólíčku Ramerta.

Zkraje třetí třetiny bylo srovnáno, z bezprostřední blízkosti dorážel Ullrych, Falcons se dostali do vedení minutu před koncem utkání, obrana North Wings zapomněla na Ramerta, který zaparkoval hned před gólmanem a po obdržené přihrávce měl jednoduchou práci.

HC North Wings Ústí nad Labem – VŠE Falcons Prague 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Souboj největších vysokých škol pro Prahu

Brněnská MUNI přivítala hokejisty z Karlovky. Domácí udeřili jako první, v 11. minutě využil únik Edl. Druhá perioda byla v jasné režii hostů, nejprve srovnával Haduškovský, následně využil chybu domácích Janoušek a třetí trefu Kings přidal po závaru v brankovišti Bláha.

MUNI se dostala ve třetí části na dostřel, úspěšnou trefu zapsal Hudík. Následně však domácí nevyužili své velké šance a šťastně nedopadla ani závěrečná hra bez gólmana, v níž přidala Karlovka další dvě branky a slavila výhru.

HC MUNI – UK Kings Prague 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Engineers proti Cavs nezaváhali

Engineers přivítali na Hvězdě hráče z brněnského VUT. První perioda nabídla jedinou trefu, ránou z první na lapačku se prosadil Dohnal. Prostřední periodu si reprezentanti ČVUT naprosto podmanili. Nejprve opět pálil Dohnal, následovala pěkná trefa Šímy a "dělo" použil Hvězda.

Nebyly to jediné šance, Zlatnický se několikrát blýskl skvělými zákroky, když zastavoval namlsané střelce Pražanů. Třetí část nabídla branky Cavaliers, po několika vteřinách od vhazování se prosadil Jeřábek, naopak Jaroš si svůj gól schovával na 59. minutu. Brno zkoušelo hru bez gólmana, ale byl to Tomaník, který gólem pojistil výhru ČVUT.

ČVUT Engineers Prague – VUT Cavaliers Brno 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Další nálož utkání je naplánovaná na příští týden! Hned v pondělí se bude bojovat v Hradci a Budějicích. Nabitý týden završí v sobotu duel mezi ČZU a VUT.