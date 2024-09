Krajánci v Evropě: Švédsko udivující Tomášek, Ilves kráčející po české cestě a švýcarská rošáda

Finská hokejová liga se rozjela už před necelými dvěma týdny a stejně jako v minulém ročníku i letos v ní bude k vidění řada českých vyslanců. Tradičně početná je kolonie krajánků v tamperském Ilvesu. Oslabená, ale zato výrazná je stopa Čechů i ve Švédsku. Zraky fanoušků uchvátil zejména David Tomášek (28), který dotáhl Färjestad k první výhře bezchybným výkonem korunovaným čtyřmi góly. Ze Švýcarska sice odešel kapitán národního týmu Roman Červenka (38), k vidění v tamější soutěži ale v novém ročníku bude i řada hvězd, které dosud působily v zámořské NHL.

Liiga odstartovala jako první z předních evropských soutěží. Její úvodní kolo bylo na programu už 10. září, hráči v ní tak mají za sebou již dva týdny lítých bojů. Na vrcholku tabulky se drží Helsinky. Za ně nastupují i dvě nové české tváře. Tou první je obránce Ronald Knot, který do Finska přišel z extraligového Liberce. Třicetiletý pravý bek se zabydlel ve druhé formaci IFK, kde zatím v pěti zápasech předváděl solidní výkony a pomohl hned ke čtyřem výhrám.

Zásadní podíl měl na bodech získaných proti loňskému mistru Tappaře. Proti ní odehrál 23 minut a dvakrát asistoval. Za klub z hlavního finského města nastupuje i Petr Kodýtek, jenž mezi sezonami dorazil od ligového rivala Ilvesu. Šestadvacetiletý forvard stihl za nasbírat už sedm kanadských bodů. Všechny nabral z pozice centra druhé lajny, v níž z jeho přihrávek těží zejména křídelníci Leo Komarov a Vincent Marleau.

Už třetí sezonu v Ilvesu Tampere začal brankář Jakub Málek. Prostor v brance zatím dostal dvakrát. V jednom případě dokonce udržel čisté konto, zatím čelil celkem 47 střelám a za svá záda pustil jen dvě. Ani jednou to ale jeho tým nestálo body. Klub ze severu Finska má na soupisce ještě jedno eso – jeho branku střeží i Dominik Pavlát. Ten zatím v jediném vystoupení třikrát inkasoval a lapil 17 střel soupeře.

Mezi spoluhráče, kteří válí před duem českých brankářů, patří i početný zástup dalších krajánků. Za zmínku stojí především výkony nové posily z Komety Brno Daniela Gazdy, který z pozice obránce vydřel už čtyři kanadské body. Dva z nich získal za vstřelené branky. Třikrát zatím zapisoval plusové body Šimon Stránský, jednou se to podařilo i Adamu Najmanovi.

K dalšímu dobrému ročníku v KalPě se rozjíždí Matyáš Kantner. Český forvard zatím dvakrát skóroval a jednou asistoval, bodově naprázdno vyšel jen v utkání s KooKoo. Novou tváří v Liize je i Radek Kučeřík, jenž do Ässätu přišel z brněnské Komety. Ten se blýskl srdnatým výkonem proti Kärpätu, jenže jeho tým utkání prohrál 4:5 po prodloužení.

Pravidelně si ve Finsku zachytá Miroslav Svoboda, jenž zatím inkasuje v průměru 2,35 gólu na utkání. Jeho Vaasan Sport se nachází v polovině ligové tabulky. Zápisem 1+2 mu k tomu dopomohl i útočník Martin Hanzl. V Jukuritu skončilo bratrské duo Ondřej a Michal Kovařčíkové. Zatímco prvně jmenovaný zamířil do Česka, aby si vyzkoušel angažmá v českobudějovickém Motoru, druhý jmenovaný zakotvil v Kärpätu Oulu. V něm se mu daří nadmíru, zatím sedmkrát bodoval a spolu s Kodýtkem se drží v elitní desítce produktivity soutěže.

Začátek sezony nezastihl v dobrém rozpoložení Pelicans. Tým z Lahti zatím vždy inkasoval minimálně čtyřikrát a ani jednou dosud nevyhrál. Pravidelně se v jeho sestavě objevují i zkušený Michal Jordán a Luboš Horký. Od prvního kola pak absentuje Libor Zábranský. Poslední výraznou českou stopou v Liize je Radek Koblížek z KooKoo, jenž ke sporadickým výsledkům svého týmu zatím přispěl čtyřmi asistencemi.

Tabulka finské Liigy. Livesport

Svenska hockeyligan nabídla divákům zatím jen první kolo ročníku 2024/25, i v něm se ale ukázalo několik zástupců českého hokeje. Hned tři z nich v kádru Malmö. Při jednoznačné výhře 4:1 nad Skellefteou naskočili do hry obránci Dominik Badinka a Jakub Galvas i útočník Robin Hanzl. Posila z Timry zatím jako jediná z Čechů za Redhawks bodovala. Coby centr druhé formace nahrál ostřílený hokejista na jeden gól. Klub z Malmö má na soupisce i brankáře Marka Langhamera, ten ale na úvod soutěže chyběl v zápasové nominaci.

Do nového ročníku SHL vlítl třetí nejproduktivnější hráč po základní části minulé sezony Tomášek. Forvard Färjestadu nasázel v základní hrací době do branky Rögle tři trefy, a prakticky sám se tak postaral o výhru 4:3 po samostatných nájezdech. V nich navíc proměnil rozhodující pokus poté, co napoprvé selhal. Gólem začal v prvním kole i útočník HV 71 Radan Lenc, prohře 3:4 s Växjö však nezabránil.

Tabulka SHL. Livesport

Česká kolonie v National League doznala v posledních měsících podstatných změn. Nejvíce jimi byl ovlivněn Rapperswil, v němž skončil kapitán Červenka (Dynamo Pardubice), Martin Frk (Calgary Flames) i Petr Čajka (Mladá Boleslav). Několik pro tuzemské hokejové fanoušky zajímavých jmen do Švýcarska naopak dorazilo.

Mezi nimi například úřadující mistr extraligy Daniel Voženílek. Ten v útoku Zugu doplnil Jana Kováře a jejich spolupráce hned na úvod přinesla ovoce. Druhý jmenovaný na postu centra zapsal při dvou výhrách postupně 0+1 a 0+3, to vítěz letošního mistrovství světa z pravého křídla zatím přidal 0+1 a 2+0.

Radost mají taky v celku Ambri-Piotta, kde sice přišli o tahouna v podobě Michaela Špačka, jenž zamířil do jiného týmu švýcarské ligy Servette, ale zlákali Dominika Kubalíka z Ottawy. Ten se v prvních třech kláních uvedl gólem, dvěma asistencemi a výkony, jimiž převyšoval ostatní na ledové ploše. Špaček od přesunu na první bod čeká.

V Davosu setrval Matěj Stránský, jehož doplnil Filip Zadina. Ten po příchodu ze zámořské NHL podává nadstandardní výkony, zatím je ozdobil jednou trefou. České duo vzniklo také v Luganu. Jiří Sekáč, dosud v lize 1+2, přivítal po transferu z Lausanne ve Švýcarsku svého krajana Radima Zohornu, který předtím působil taktéž v USA. Do bývalého Sekáčova domova naopak dorazil obránce David Sklenička z Barysu Astana. Tomu vyšel zejména zápas proti Ajoie, v němž zaznamenal i asistenci a do kolonky +/- zapsal číslo tři.

Nic se nezměnilo pro brankáře Curychu Šimona Hrubce. Jasná jednička stávajícího mistra National League odchytala všechny tři dosavadní duely a ve všech případech podržela svůj tým při cestě za výhrou. Více než dva góly obdržel Hrubec jen proti Ambri-Piottě, jejíž hráči ho z 29 pokusů propálili čtyřikrát (úspěšnost zákroku 86,21 procenta). Oproti minulému ročníku neměnil ani Dominik Binias. Útočník Fribourgu ale zatím bodově mlčí. To 19letý Jiří Felcman začal dostávat více příležitosti v A-týmu Langnau Tigers a trenérovi Thierrymu Paterlinimu už se odměnil dvěma přihrávkami na gól.

Tabulka švýcarské National League. Livesport

Beze změn přečkalo přestávku české duo z Bremerhavenu. V kádru Penguins pokračují obránce Vladimír Eminger i útočník Dominik Uher. A oba už za sebou také mají dva duely nové sezony DEL. První z nich, proti Wolfsburgu, zvládl celek českých zástupců za tři body. Asistencí k tomu přispěl i Uher. Napodruhé se ovšem Bremerhaven musel spokojit jen s bodem, v prodloužení ho totiž 2:1 porazil Schwenninger.

Ze zámoří do Německa dorazil útočník Kristián Reichel, jenž podepsal smlouvu s Mannheimem. Za první dvě kola stihl zatím 26letý forvard zapsat jen -1 do statistiky +/-. Kdo naopak soutěž západoevropské země opustil, je Andrej Šustr, který se vrátil do vlasti a nově nastupuje za Dynamo Pardubice. Z Kolína nad Rýnem odešel i jeho parťák z uplynulé sezony Stanislav Dietz. Ten zkouší štěstí v Iserlohnu. Zkušený 34letý byl zatím u dvou porážek, nic na nich nezměnila ani jedna jeho asistence a skutečnost, že s ním na ledě zatím Roosters působili v defenzivě pevným dojmem.