Irgl uzavírá kariéru. V hokeji dál pokračovat nebudu, řekl majitel stříbra z MS 2006

Hokejista Zbyněk Irgl (42) už nebude pokračovat v hráčské kariéře. Zkušený útočník, jenž se stal v roce 2000 juniorským mistrem světa, má také stříbro ze seniorského šampionátu z roku 2006 a na led se dokázal vrátit po operaci nádoru a odebrání ledviny, to potvrdil ve čtvrtek v rozhovoru pro ČT sport.

Irgl odehrál poslední extraligový zápas před více než dvěma lety v dresu mateřských Vítkovic, když před polovinou března pomohl Ostravanům na úvod série předkola k výhře 2:1 v prodloužení nad Brnem. Ze hry ho pak ale vyřadila nákaza koronavirem. Koncem ledna 2022 si zahrál ještě jedno utkání po boku syna Patrika v jedné útočné formaci za mužstvo MSK Orlová v krajském přeboru.

"Pojďme to říci nějakým způsobem veřejně. Opravdu jsem skončil a v hokeji dál pokračovat nebudu," uvedl Irgl. "Teď už to sleduji jen z pohledu fanouška. Viděl jsem v sezoně spoustu zápasů extraligy a play off Vítkovic a Třince v podstatě celé," dodal Irgl.

V tuzemsku patřil dlouhodobě k oporám Ostravanů, v roce 2007 pak pomohl při prvním zahraničním angažmá Davosu k titulu ve švýcarské lize a byl tehdy nejlepším střelcem play off. Následujících sedm sezon strávil v KHL. První tři v Jaroslavli, přičemž s Lokomotivem podepsal v roce 2010 smlouvu na další tři roky, ale klub ji nedodržel. Irgl odešel do Mytišči a souhrou okolností se tak vyhnul letecké havárii týmu Jaroslavle v září 2011. Tři ročníky hájil barvy Dinama Minsk.

V roce 2014 se rozhodl pro návrat do extraligy a dohodl se na spolupráci s Třincem. Už o pár měsíců později však musel podstoupit operaci kvůli nádoru na ledvině, kterou mu lékaři odebrali. "Ani doktoři nevěděli, jak to dopadne. Jestli se probudím a v jakém stavu. Jestli to nebude mít vliv na mozek. Jestli budu schopný normálně fungovat," připomněl Irgl.

Už o tři měsíce později se však vrátil na led, vedle Ocelářů hájil ještě barvy Olomouce a opětovně i Vítkovic. V extralize nakonec odehrál 762 utkání a připsal si 376 bodů za 202 gólů a 174 asistencí. V reprezentaci se jeho bilance zastavila na 113 startech a 44 bodech (24+20).