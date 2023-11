Djokovič dvakrát selhal. Sinner mu utekl z mečbolů a dovedl Italy do finále Davis Cupu

Italští tenisté jsou po 25 letech ve finále Davis Cupu. V semifinále ve španělské Málaze byli proti Srbům třikrát jediný míček od vyřazení, Jannik Sinner (22) však odvrátil tři mečboly v řadě proti světové jedničce Novaku Djokovičovi (36) a skolit ho dokázal i v následující rozhodující čtyřhře. V té odšpuntoval italské oslavy s Lorenzem Sonegem (28). O svůj druhý triumf v soutěži si Itálie zahraje v neděli proti Austrálii.

Itálie do finále postoupila poosmé v historii a poprvé od roku 1998. Jediný triumf slavila už v sezoně 1976. V nedělním finále vyzvou Sinner a spol. Australany, kteří si o titul zahrají druhý rok po sobě. Opírají se především o výkony světové dvanáctky Alexe de Minaura a silného deblového páru Matthew Ebden a Max Purcell.

Austrálie, jež ve čtvrtfinále závěrečného turnaje vyřadila Česko, přestože byla dva míčky od vyřazení, porazila v pátečním úvodním semifinále Finsko. Dál tak útočí na zisk 29. titulu v historii a prvního od roku 2003. Víc trofejí mají jen Američané (32).

Do úvodní dvouhry za Srby nastoupil Miomir Kecmanovič, který bodoval ve čtvrtek proti Velké Británii. A první bod do srbské kabiny přinesl i v semifinále proti Italům, přestože s Lorenzem Musettim neuhrál ve dvou vzájemných duelech ani set a dobře nezačal ani na třetí pokus. Tentokrát ale nepříznivý vývoj otočil a o tři roky mladšího Itala, jehož v průběhu utkání limitovalo svalové zranění, porazil 6:7, 6:2, 6:1.

Djokovič v Davis Cupu 12 let (4451 dní) neprohrál zápas ve dvouhře, v zádech měl sérii 21 výher a proti Sinnerovi mohl rozhodnout o srbském postupu do finále. S o 14 let mladším Italem se utkal potřetí během 12 dnů poté, co s ním minulý týden na Turnaji mistrů prohrál zápas ve skupině a ovládl souboj o titul.

A znovu po šesti dnech byl blízko vítězství a nastartování srbských oslav. Jenže v rozhodujícím setu nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů včetně tří mečbolů za stavu 5:4 a 40:0 a v koncovce selhal.

Sinner ziskem šesti fiftýnů v řadě odmítnul italské vyřazení a nalomeného Srba dorazil. Jen pár desítek vteřin po úniku z kritické situace zaznamenal klíčový brejk, který bez potíží potvrdil a po víc než dvou a půl hodinách boje zvítězil 6:2, 2:6, 7:5.

Porazit vítěze 24 grandslamů Djokoviče po odvrácení tří mečbolů po sobě Sinner dokázal jako první v historii. "Určitě to byl zlom v celém zápase. Snažil jsem se urvat každý fiftýn a vyhraný game z 0:40 mi zvedl sebevědomí. Stejně jako pak ten brejk. Tak to v tenise chodí," řekl italský vítěz, jenž navíc srbskou hvězdu dvakrát během jednoho dne.

V životní formě hrající Sinner totiž uspěl proti Djokovičovi i ve čtyřhře, kterou hraje jen velmi zřídka s mizernými výsledky a v Davis Cupu v ní měl před tímto týdnem bilanci 0:3. Ve Španělsku ovšem táhne Italy za úspěchem. Poté, co vyhrál dvouhru i rozhodující debl ve čtvrtfinále proti Nizozemcům, zopakoval vítězný scénář také proti Srbům.

Společně s o šest let starším Lorenzem Sonegem si poradili s Djokovičem a Kecmanovičem po setech 6:3, 6:4 a odpálili italské oslavy.

"Hrát rozhodující čtyřhru v Davis Cupu není jednoduché, jste pod velkým tlakem. Ale oba jsme to zvládli dobře. Máme dobrý tým a všichni jsme rádi, že tu můžeme být. Zítra se budeme snažit na maximum a uvidíme," prohlásil unavený, ale šťastný Sinner.

Srbové marně usilovali o své třetí daviscupové finále. V roce 2010 v něm díky dvěma bodům Djokoviče a úspěchu současného kapitána Viktora Troického v rozhodujícím singlu zdolali Francouze, o tři roky později na domácí půdě v Bělehradu podlehli navzdory znovu dvakrát bodujícímu Djokovičovi 2:3 Čechům.