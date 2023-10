Jedinečný Peter Sagan. Cyklistika přichází o ikonu, poslední závod strhl lavinu gratulací

Třikrát v řadě se stal mistrem světa. Vlastní sedm zelených trikotů z Tour de France, na závodech Grand Tours vyhrál 18 etap a ovládl i slavné klasiky Paříž-Roubaix nebo Tour of Flanders. Je osminásobným mistrem Slovenska. Rockstar. Tourminátor. Hulk. Jeden z největších a nejlepších cyklistů 21. století. Prostě Peter Sagan. Ve svých 33 letech se o víkendu rozloučil se silniční cyklistikou devátým místem ve francouzské klasice Tour de Vendée.

Jen málokdo reprezentoval Slovensko takovým způsobem. Sagan se nesmazatelně zapsal do historie cyklistiky a sport na dvou kolech dostal během jeho éry zcela jiné parametry. Uměl vyhrávat a zároveň u toho bavil fanoušky. Téměř z ničeho nedělal vědu. Možná i proto, že během své kariéry, kterou odstartoval v roce 2010, získal 121 profesionálních vítězství...

V dobách jeho největší slávy mu dokázalo v závěrečných spurtech konkurovat minimum cyklistů. Vždycky se bude vzpomínat na bitvy s Markem Cavendishem, Andrém Greipelem nebo Marcelem Kittelem. Na klasikách bojoval s Fabianem Cancellarou. Když bylo potřeba, neváhal pomoci svým týmovým kolegům ani v náročných stoupáních.

Ve čtyřech etapách oblékl i nejcennější dres své kariéry - žlutý. Profimedia

Jenže v neděli závodil jako profesionál na silnici naposledy, což spustilo na sociálních sítích rozlučkovou vlnu.

Všechny jsi nás dojal

"Milý Pete, gratuluji Ti k úžasné kariéře a bitvám, které jsme během naší cesty v profesiovální cyklistice svedli. Všechny jsi nás posunul na vyšší úroveň a inspiroval jsi mnoho mladých lidí k tomu, aby jezdili na kole. Hodně štěstí ve všem, co tě čeká," poslal svůj vzkaz Greipel. Sagan ve svých začátcích bojoval s německým spurtérem prakticky v každém dojezdu etapy na Tour de France.

Užij si odchod do důchodu

"Gratuluji ke kariéře, o které většina z nás jen sní. Jsem si jistý, že jsi inspiroval novou generaci, která díky tobě dokáže téměř cokoli, takže ti za to neděkuji (smích). Užij si důchod, příteli," napsal Geraint Thomas, který v roce 2018 ovládl Tour de France.

Nejlepší před objektivem

"Poslední jízda na silnici pro Sagana. Neuvěřitelný cyklista, ještě lepší před objektivem. Gratulujeme k úžasné kariéře," píše cyklistická skupina Ineos na svém oficiálním Instagramu a přidává fotografii, na které slovenský jezdec vběhl s úsměvem a "nenápadně" do záběru při triumfu Egala Bernala na Tour 2019.

Jediný a jedinečný

Na Sagana nezapomněl ani jeho bývalý tým Bora-Hansgrohe, v jehož barvách jezdil v letech 2017 až 2021. "Jediný a jedinečný Peter Sagan uzavírá jednu kapitolu své kariéry. Skutečný šampion, přítel a pokaždé speciální součást naší Band od Brothers. Gratulujeme ke všemu, čeho jsi dosáhl, a děkujeme za neuvěřitelné vzpomínky."

Inspirace a vzor

"Cyklistická legenda a můj dobrý přítel odjel svůj poslední závod. Sbohem, Petere Sagane. Celému pelotonu i všem fanouškům budeš chybět pro své charisma a talent. Díky za to, co jsi dal cyklistickému sportu. A za to, že jsi byl inspirací pro tolik lidí. Hodně štěstí v další etapě tvého cyklistického dobrodružství," vzkazuje sedmadvacetiletý Filippo Ganna, mistr světa v časovce z let 2020 a 2021. Pro Itala byl Sagan vzorem.

Byla to krásná jízda

"Kariéra Petera Sagana je u konce. Byla to krásná jízda a bylo skvělé vidět, jak si vede na světových silnicích. Děkujeme, Petere!" Stojí na oficiálním polském účtu EuroSportu. Slovenského cyklistu milovali i televizní režiséři, neboť kromě zlatých úspěchů dokázal být originální.

Hulk

Na Petera Sagana nezapomněli ani v Itálii. Logicky, vždyť právě v italském týmu Liquigas odstartoval úžasnou kariéru. Byl pro ně Hulkem. Proto italská verze Eurosportu vytáhla z archivu zajímavé momenty ze Saganovy kariéry.