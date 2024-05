Cyklistická Czech Tour hlásí další elitní tým, přijede i Quick-Step. Fantazie, ví König

Letošní ročník cyklistického závodu Czech Tour, který se uskuteční v termínu od 25. do 28. července, hlásí osmý potvrzený tým z World Tour. Souboje jezdců z nejvyššího patra cyklistiky si nenechá ujít ani belgická stáj Soudal Quick-Step, jejíž dres oblékají dvojnásobní světoví šampioni Remco Evenepoel a Julian Alaphilippe, ale rovněž čeští jezdci Jan Hirt a Josef Černý.

Pro české příznivce cyklistiky má přitom právě tým Soudal Quick-Step, přezdívaný Wolfpack, mezi elitou výjimečný zvuk. Žádná jiná stáj totiž nenese tak významnou českou stopu jako právě Vlčí smečka: od roku 2012 se v týmu vystřídala hned pětice českých jezdců. Vedle dnes již ikonického obojživelníka Zdeňka Štybara jezdil ve stáji rovněž František Raboň, z mladší generace pak Petr Vakoč a zmínění Jan Hirt a Josef Černý. "Osmý worldtourový tým na Czech Tour je pro českého fanouška naprostá fantazie," komentuje další přírůstek ve startovní listině ředitel Czech Tour Leopold König.

Letošní zájem nejlepších světových ekip jen potvrzuje vzrůstající mezinárodní renomé nejvýznamnějšího českého cyklistického podniku. Loni organizátoři přivítali tři elitní formace, letos hlásí o pět více.

Belgický tým má pověst predátora na jarních klasikách, k níž svými triumfy přispěl i Zdeněk Štybar. Současně ale v bohaté sbírce jeho závodníků nechybí ani etapové vavříny i celková prvenství ze závodů Grand Tours, tituly z mistrovství světa i triumf z olympijských her.

Jen v loňském roce tým zaznamenal 55 vítězství včetně výhry na nejstarším monumentu Lutych-Bastogne-Lutych a šestici vítězných etap na Tour de France, Giru d’Italia a Vueltě. Právě Vueltu v jeho barvách ovládl v roce 2022 Remco Evenepoel a Jan Hirt se v témže roce blýskl etapovým triumfem na Giru a šestým místem v celkovém pořadí. Julian Alaphilippe sice na velký výsledek už nějaký čas čeká, pořád ale platí za top jezdce současné cyklistiky.

Právě Alaphilippe se může pochlubit znalostí českých reálií: v počátcích své kariéry se totiž v roce 2013 představil na Závodu míru jezdců do 23 let i na Czech Tour, kterou tehdy vyhrál Leopold König. Právě Alaphilippe, vzhledem k účasti na aktuálním Giro d'Italia a předpokladu startu na Vueltě by mohl být i jednou z tváří červencového podniku v českých horách. "Konkrétní sestavu ještě neznáme, ale věřím, že přijedou v mimořádném složení," tuší dnes už ředitel podniku König.