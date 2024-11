Když se z noční můry stane pohádka. Cabral se z vězení dostal až do chilské reprezentace

Reprezentace Chile se v úterý večer po neskutečně dlouhých 11 soutěžních zápasech radovala z výhry a k ní kromě navrátilce Artura Vidala přispěl také jistý Luciano Cabral (29). Že ho neznáte? Není divu, protože Cabral toho zatím jako profesionál moc nenahrál. Strávil totiž více než 5 let ve vězení.

Že se jednou za čas nějaký fotbalista po skončení kariéry dostane na scestí a skončí ve vězení, na to už jsou fanoušci zvyklí. Jako příklad mohou posloužit třeba Ronaldinho nebo Tomáš Řepka. Občas se také najde hráč, který jde "bručet" ještě ve fotbalově produktivním věku, čímž svou kariéru definitivně zničí (Adam Johnson), případně jim kariéru pokazí i pouhé obvinění z trestného činu (Benjamin Mendy). To Luciano Cabral nešel do vězení za nic menšího než za podíl na vraždě svého souseda, a to původně na 9,5 roku.

Ještě před obviněním z vraždy přitom Cabral platil za poměrně velký talent, u kterého se dalo očekávat, že velkou část kariéry stráví v Evropě, ideálně v některém z nadprůměrných klubů. V mládí byl přirovnáván stylem hry k legendárnímu Juanu Románu Riquelmemu, ačkoliv takové dokonalosti by pravděpodobně nedosáhl. Odchovanec týmu Argentinos Juniors se nicméně profiloval jako velmi nadějná a nesmírně na pohled zábavná klasická kreativní desítka. A jelikož jeho dědeček byl z Chile, nechal se zlákat také do tamní reprezentace do 20 let.

Ubití souseda

Problém nastal 1. ledna roku 2017 v argentinské Mendoze. Tehdy bylo Cabralovi 21 let a vrátil se čerstvě do Argentiny po nepříliš povedeném hostování v Brazílii. Bohužel se připletl do pouliční rvačky, které se účastnil jeho otec a bratranec proti sousedovi, se kterým měla rodina dlouhodobě problémy. Cabralovi nakonec sedmadvaciletého muže ubili k smrti, za což soud uložil Cabralovu otci 16 let, jeho bratranci 8 let a samotnému Lucianu Cabralovi 9,5 roku vězení. Fotbalista se sice bránil, že nikoho nezabil a že pouze pomáhal rodině bránit se, soud ale obhajobu odmítl.

Statistiky hráče od návratu z vězení. Livesport

Vzhledem k tomu, že měl svá nejlepší fotbalová léta strávit za mřížemi, asi by málokdo čekal, že ještě někdy bude pokračovat v profesionální kariéře. Pomohlo mu k tomu dobré chování, díky kterému mohl začít pracovat jako ambasador pro lokální tým z "horší čtvrti" CS El Porvenir de San Rafael, kde sděloval své životní zkušenosti mladším hráčům. V září 2022 byl propuštěn na podmínku a rovnou své kroky směřoval do Chile, kde věřil, že znovu nastartuje kariéru. Risk s jeho angažováním se skvěle vyplatil týmu Coquimbo Unido, ve kterém uhranul fanoušky svou kreativitou a technickou vyspělostí. Vycestovat do Chile přitom mohl jen díky potvrzení chilského soudu, jelikož v sousední Argentině je stále v podmínce.

Cabralův život se dále z noční můry měnil v pohádku. Už po roce a devíti měsících obdržel pozvánku do reprezentace své nové chilské vlasti. Někteří fanoušci po jeho nominaci volali už dříve, protože Chile bylo už v polovině kvalifikace na hraně vyřazení a při neustálých zraněních Alexise Sáncheze týmu chyběl kreativní mozek v ofenzivní třetině hřiště. Cabral dostal důvěru až za příznivého stavu 4:2 s Venezuelou, svou šanci ale uchopil pořádně za pačesy. Hrál fantasticky. Nabízel se do kombinace, rozdával míče z prvního doteku, posílal nápadité přihrávky a na konci zápasu také skóroval, nicméně kvůli ofsajdu gól nebyl uznán.

Chile má k postupu na mistrovství světa pořád ještě daleko, Cabral ale splnil přesně to, co od něj fanoušci čekali. Tamní média nešetřila superlativy a on sám v rozhovoru vzpomněl na legendu chilské reprezentace Jorgeho Valdiviu, který momentálně čelí obvinění ze znásilnění. Vzorem čistým jako lilie už Cabral nikdy nebude, jeho životní příběh o vzestupu ze dna ale může být pro některé mladistvé z "horších čtvrtí" inspirující. Život totiž závažným skutkem nekončí a člověk se může snažit o jeho odčinění mnoha způsoby. Snad se to alespoň částečně Cabralovi povede.