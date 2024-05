Klose se chce vrátit k práci trenéra. Nevybírám si, vezmu cokoli, prohlásil

Zpátky na lavičku se hodlá vrátit Miroslav Klose (45), který čeká na nové angažmá od března 2023, kdy skončil v rakouském Altachu. Bývalý německý reprezentant, jenž momentálně pracuje jako televizní expert, nemá preference, ostatně se nechal slyšet, že vezme jakoukoli nabídku.

Klose před necelými osmi lety ukončil hráčskou kariéru, po níž byl asistentem u německé reprezentace. Následoval přesun k mládeži Bayernu Mnichov, kde v sezoně 2020/21 působil jako asistent Hansiho Flicka. Šanci jako hlavní trenér na nejvyšší úrovni posléze dostal ve zmíněném Altachu, Klose však doplatil na neuspokojivé výsledky a poslední místo po základní části.

"Nemám konkrétní přání, vezmu cokoli. Člověk si stejně nemůže vybírat. Neexistuje nic takového jako dokonalý klub s perfektním týmem," řekl Klose v podcastu k mistrovství Evropy.

Jedna z otázek směřovala na to, kdo byl Kloseho nejlepším trenérem. "Nikdy jsem neměl špičkového trenéra, který by byl komplexní, aby zvládal kombinovat profesní i osobní vlastnosti a taktické dovednosti. Po profesní stránce to byl určitě (Louis) van Gaal, který ale výrazně zaostával v osobní rovině. Vůbec jsme k sobě nenašli vztah," odpověděl Klose, jenž pod Van Gaalem v Bayernu nastřílel 12 gólů v 60 zápasech. "Nebyl jsem desítka. Ale vždycky jsem musel hrát jako desítka, protože on mě jako desítku viděl," vrátil se v čase někdejší kanonýr.

"Komunikovali jsme spolu velmi málo. Přesto to bylo poučné období, protože jsem strávil hodně času na lavičce, moc jsem nenastupoval a jako hráč jsem se tehdy hodně naučil, což je pro mě jako pro trenéra dnes nesmírně užitečné," vysvětlil Klose, jenž nejvíce zápasů odehrál ve Werderu Brémy pod vedením legendárního Thomase Schaafa (132 s bilancí 63 gólů a 48 asistencí).