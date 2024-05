Nejsme první, kdo od Realu dostal dva góly ze dvou šancí, řekl Tuchel a litoval darované penalty

Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (50) se po domácí remíze 2:2 v úterním úvodním semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid nechtěl výsledkem zabývat. Na tiskové konferenci prohlásil, že jeho tým není první, kdo proti "Bílému baletu" inkasoval z minima šancí. Šance na postup vidí vyrovnaně, přestože madridský stadion Santiago Bernabéu považuje za jedno z míst, kde se nejsložitěji vyhrává.

"Výsledek je takový, jaký je. Nemá cenu se jím vůbec zabývat. Je to trochu zvláštní. Situace je ale jasná: (musíme) zvítězit v Madridu a potom ve finále ve Wembley. Vítěz bere vše," prohlásil Tuchel, jenž na konci sezony na lavičce bavorského mužstva skončí. Pro mnichovský celek je "milionářská" soutěž poslední šancí na zisk alespoň jedné trofeje v ročníku. V domácím poháru i Superpoháru neuspěl stejně jako v bundeslize, kterou s předstihem ovládl Leverkusen.

V mnichovské Allianz Areně poslal hosty v první půli do vedení Vinícius Júnior, ale po změně stran Leroy Sané a Harry Kane z penalty otočili během čtyř minut skóre. Nerozhodný výsledek stanovil rovněž z pokutového kopu autor první trefy utkání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Realu už se to předtím podařilo, že dal dva góly ze dvou šancí. Nejsme první tým, jemuž se to stalo. Mají na to kvalitu a jsou silní v koncovce," uvedl Tuchel. "Měli jsme silný začátek, ale pak jsme trochu ztratili rytmus. Mohli jsme vstřelit třetí gól, jenže jsme nebyli dostatečně efektivní, chyběl nám klid. Pak jsme jim darovali penaltu," litoval německý kouč.

Odveta se odehraje za týden. Vítěz se v londýnském finále 1. června utká s Paris St. Germain, nebo Dortmundem, oba týmy Tuchel v minulosti vedl. "Budeme připravení. Do Madridu pojedeme sebevědomě, musíme být stateční. Postup je pořád možný, je to 50 na 50. Santiago Bernabéu je jedno z nejtěžších míst, kde se vyhrává, ale i díky tomu to bude ještě napínavější," podotkl bývalý kouč Chelsea, s níž v roce 2021 triumfoval v Lize mistrů.