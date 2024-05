Neviděli jsme ten nejlepší Real Madrid. Příští týden se musíme zlepšit, prohlásil Ancelotti

Trenér fotbalistů Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) byl s remízou 2:2 v úterním úvodním semifinále Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov spokojený, mrzela ho ale předvedená hra "Bílého baletu". V rozhovoru pro Movistar Plus+ uvedl, že Bayern na rozdíl od jeho týmu ukázal to nejlepší, co v něm je. Věří ale, že v odvetě, která je na programu za týden, tomu bude naopak.

"Výsledek je dobrý, ale co se týče výkonu, mohli jsme hrát lépe. Bayern ukázal svou nejlepší verzi a my ne. Příští týden se musíme zlepšit," prohlásil zkušený Ital, jenž v letech 2016 až 2017 Bayern vedl a vyhrál s ním Bundesligu a dvakrát německý Superpohár.

V mnichovské Allianz Areně se dvakrát prosadil Vinícius Júnior. Na jeho úvodní branku z prvního poločasu odpověděli po změně stran Leroy Sané a Harry Kane z penalty. Pokutový kop pak proměnil také třiadvacetiletý Brazilec.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"V prvním poločase jsme nebránili s takovou intenzitou. Když se pak ve druhé půli Bayern ujal vedení, začali jsme víc napadat, ale ne dostatečně. Cítil jsem, že hrajeme pohodlně, ale bez intenzity. Bayernu jsme dali až příliš mnoho šancí na to, aby zápas kontroloval," řekl Ancelotti, jehož svěřenci můžou v sobotu proti Cádizu s předstihem oslavit španělský titul.

Real bude v odvetě spoléhat na výhodu domácího prostředí na Santiago Bernabéu. "Dosáhli jsme fáze sezony, v níž máme úžasnou příležitost hrát další finále. Neviděli jsme ten nejlepší Real Madrid, ale doma to snad bude naopak. Bude to velmi těžké, protože nás čeká skvělé mužstvo. Je to vyrovnané. Věřím ale, že nám fanoušci hodně pomůžou," přál si Ancelotti, jenž jako hráč a kouč triumfoval v LM šestkrát.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Ve prospěch celku ze španělské metropole hovoří do odvety dlouhodobě úspěšná vzájemná bilance. "Bílý balet", se 14 triumfy rekordman soutěže, v Lize mistrů s bavorským celkem neprohrál posledních osm utkání.

Vítěz dvojzápasu vyzve 1. června ve finále v londýnském Wembley Paris St. Germain, nebo Borussii Dortmund. Jejich první duel se odehraje dnes v Německu.