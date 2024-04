Vnitřními spory rozklížený Bayern obral o vítězství ledově klidný Vinícius Júnior

Bayern doma navzdory bleskovému obratu jen remizoval v úvodním semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid 2:2. Bílý balet musel podobně jako v předchozí fázi proti Manchesteru City odolávat náporu soupeře, jenže hned dvakrát předvedl skvělou produktivitu. V prvním poločase se díky dokonalému pasu bývalého hráče Bavorů Toniho Kroose prosadil Vinícius Júnior, který ukázal pevné nervy i po změně stran, když zareagoval na penaltový zásah Harryho Kanea taktéž přesnou ranou z bílého puntíku. Trenér Carlo Ancelotti tak ani v deváté konfrontaci proti mnichovskému gigantovi neodešel jako poražený.

Atmosféra v Bayernu by se navzdory nečekanému postupu do semifinále Ligy mistrů dala krájet. Odcházející kouč Thomas Tuchel se ohradil proti slovům šéfa Uliho Hoenesse, jenž ho označil za neschopného práce s mladými hráči. To bývalého trenéra PSG či Chelsea urazilo a jeho budoucnost neměla změnit ani petice fanoušků. Realu se naopak dařilo na všech frontách, ve vítězném ligovém duelu v San Sebastianu si navíc odpočinula řada opor.

Na hráčích bavorského celku však nebyly spory vůbec znát. Domácí naopak na soupeře vlétli a klub z hlavního města Španělska mohl být rád, že po první desetiminutovce svítilo na výsledkové tabuli nerozhodné skóre. Andrij Lunin musel totiž předvést své umění proti pokusům Leroye Saného a Kanea, přičemž další zakončení těsně minula branku. Bílý balet ovšem dokázal drtivý úvodní tlak přečkat a hned svou první šanci přetavil v přesnou trefu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Kroos vyslal ve 24. minutě skvělou přihrávku za obranu, ke které se dostal Vinícius Júnior a nekompromisně zakončil k pravé tyči. Po změně stran pokračovali Die Roten ve své aktivitě, nicméně pálení šancí už se neopakovalo. V 53. minutě převzal balon u postranní čáry Sané, jenž se v porovnání s úvodní půlí přesunul na opačné křídlo, dovedl ho do rohu pokutového území a nechytatelně vypálil na bližší tyč.

O několik minut později vybuchli fanoušci v Allianz Areně ještě větší radostí poté, co rozhodčí přisoudil domácím pokutový kop po faulu na Jamala Musialu. Exekuce se ujal Kane, který poslal Lunina na druhou stranu a zamířil do levé části branky. Podobná situace se opakovala na druhé straně v 83. minutě, kdy byl po faulu na Rodryga žlutě napomenut Min-Jae Kim. Na puntík si míč postavil Vinícius Júnior, počkal si na pohyb Manuela Neuera a ranou doprostřed zařídil srovnání skóre.

Statistiky Viníciuse Júniora proti Bayernu. Opta by Stats Perform / AFP

Real Madrid tak v milionářské soutěži remizoval po 90 minutách ve čtvrtém klání v řadě. Odvetný duel je na programu ve středu 8. května.

