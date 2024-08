Konec ikony? Moje poslední olympiáda, už mě asi neuvidíte ani na mistrovství světa, říká Marta

Ikona brazilské ženské fotbalové reprezentace Marta (38) po prohře s USA ve finále olympijského turnaje v Paříži potvrdila, že to byl pravděpodobně její poslední soutěžní zápas v dresu národního týmu. Potřetí v kariéře získala na olympijských hrách stříbro, předtím také v letech 2004 a 2008. Její tým v boji o zlato pod pěti kruhy ve všech případech nestačil na Američanky.

Rekordmanka v počtu startů i gólů za brazilskou reprezentaci odpověděla na otázku, zda byl pařížský turnaj její rozlučkou, nebo zda si chce ještě zahrát na domácím mistrovství světa v roce 2027:

"Určitě to byl můj poslední zápas na olympiádě a pravděpodobně i poslední oficiální zápas v brazilském dresu. Myslím, že už mě na mistrovství světa neuvidíte. Nevím, co všechno se může stát nebo jaké jsou plány národního týmu. Ale mým plánem je jim nadále nějakým způsobem pomáhat, protože je to můj život."

Marta s Brazílií nikdy nevyhrála žádnou velkou trofej. Je trojnásobnou olympijskou medailistkou, vicemistryní světa z roku 2007 a šestkrát byla vyhlášena hráčkou roku FIFA. Nyní chce zejména pomáhat rozvoji mladých talentovaných fotbalistek. "Z fotbalu nezmizím. Budu se snažit této nové generaci nějak pomoci, protože jsou mezi nimi velmi talentované dívky a dobře vědí, čeho můžeme dosáhnout," řekla.

V Paříži startovala na svých šestých olympijských hrách a hrozilo, že to bude nepovedená rozlučka. V posledním zápase ve skupině proti Španělkám dostala v závěru prvního poločasu červenou kartu za tvrdý zákrok a následoval dvouzápasový distanc.

Její spoluhráčky však čtvrtfinále a semifinále zvládly a ona mohla nastoupit v zápase o zlato proti USA, i když jen jako náhradnice. "Jsem na tým pyšná za všechno, čeho jsme na turnaji dosáhly. Překonaly jsme samy sebe, když jsme se dostaly do finále a splnily si cíl získat medaili," dodala útočnice Orlanda Pride ze zámořské NWSL.