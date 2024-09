Konec uruguayské ikony. Suárez v pátek odehraje poslední zápas za národní tým

Uruguayský útočník Luis Suárez (37) v pátek v duelu proti Paraguayi ukončí reprezentační kariéru. Zkušený forvard se s národním týmem rozloučí po 17 letech jako nejlepší střelec historie. Ve 142 zápasech nasázel 69 gólů. "Je těžké to říct takhle nahlas," připustil útočník Interu Miami.

Debut v blankytně modrém dresu si odbyl v roce 2007 a téměř od začátku patřil mezi klíčové hráče národního týmu z malé jihoamerické země. V roce 2010 pomohl Uruguay dostat do semifinále mistrovství světa a o rok později dovedl reprezentaci za titulem na Copě América. Další úspěchy už ale nepřidá.

"V pátek odehraju poslední zápas v dresu národního týmu," řekl dojatý Suarez na tiskové konferenci. "Nekončím kvůli zranění, ani kvůli tomu, že o mě není zájem. Končím, protože jsem se rozhodl a to je pro mě moc důležité," dodal.

V domácím duelu jihoamerické kvalifikace na mistrovství světa proti Paraguayi Suárez bude moci zaokrouhlit svou gólovou sbírku na 70 tref. "I do posledního zápasu půjdu jako plnohodnotný člen týmu. To mi dává klid. Vím, že stále mám co nabídnout. Vím, že můj plamínek ještě neuhasl," řekl bývalý útočník španělské Barcelony.

Zatím poslední gól dal Suárez v červencovém zápase proti Kanadě, ve kterém v nastaveném čase zajistil Uruguay bronz z Copy América.

"Mým snem bylo, aby moje děti viděly, jak s národním týmem vyhrávám důležité zápasy. Ten poslední gól byl pro mě velmi důležitý. I když jsme si neodvezli trofej ale jen medaili, byl to pro mě i děti krásný zážitek, řekl zkušený forvard přezdívaný El Pistolero.

"Chtěl jsem lidem ukázat, že mám národnímu týmu stále co dát. Ano, mohl jsem odejít hned po Copě, byl by to konec na vrcholu. Já jsem se ale chtěl rozloučit před domácími fanoušky v Montevideu," prozradil Suárez. "Mít možnost rozloučit se doma nedostal každý. Moc si toho vážím."

Suárez má v hlavě už i definitivní konec kariéry. Po svém přestupu do Miami prohlásil, že Inter bude jeho posledním klubem v kariéře. Zároveň ale dodal, že by si fotbal ještě nějakou dobu rád užíval.

Vedle fotbalového umění se Suárez nechvalně proslavil i nesportovním chováním. Na mistrovství světa 2014 v Brazílii kousl italského obránce Giorgia Chielliniho do ramene a dostal za to čtyřměsíční zákaz činnosti.

