Krejčíková se Siniakovou ruší úspěšnou deblovou spolupráci. Co stojí za rozchodem?

Tenistky Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27) přerušily po šesti sezonách úspěšnou spolupráci a příští rok nebudou tvořit deblový pár. Startu na olympijských hrách v Paříži, kde by měly obhajovat zlaté medaile, se ale stejně jako možnému návratu k sobě v budoucnu nebrání. Cesty sedminásobných grandslamových vítězek v deblu se rozcházejí na přání Siniakové, která hledá nový impulz. Tenistky to řekly novinářům v Seville během Poháru Billie Jean Kingové.

"Jsme dohodnuté tak, že nebudeme pokračovat. Byla to iniciativa z mé strany. Chtěla jsem malou změnu," uvedla Siniaková. "Domluvily jsme se v pohodě a určitě se nebráníme tomu, že se k sobě zase vrátíme. Myslím si, že nám pauza může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější," doplnila bývalá světová jednička v deblu.

Krejčíkovou rozhodnutí dlouholeté parťačky zaskočilo, ale přijala ho. "Bylo to pro mě překvapení, to ne, že ne. Hodně jsme o tom mluvily a s Kačkou to probraly. Rozcházíme se v dobrém. Její rozhodnutí respektuji. Uvidí se, co nás čeká příští rok. Jede se dál," řekla Krejčíková. Jména budoucích spoluhráček zatím obě tenistky neoznámily.

Na OH v Paříži opět spolu?

Sedmadvacetileté hráčky by měly příští rok obhajovat olympijské zlato z Tokia. Společnému startu pod pěti kruhy se nebrání. "Proč ne? Dobře jsme si promluvily a jsme otevřené čemukoliv. Není to tak, že spolu nebudeme mluvit a jedna druhé se vyhýbat. Tak to nemá být," řekla Siniaková. "Může nám to i pomoct, protože všichni od nás čekají dominanci, ale druhé páry nás už znají. Je hrozně těžké držet laťku. Olympiáda je ale olympiáda a přeci chci hrát s Češkou. Musím," řekla Siniaková.

Se sedmi grandslamovými tituly jsou nejúspěšnějším domácím párem. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo. Rekordmankami jsou Martina Navrátilová s Pam Shriverovou, které společně vyhrály na turnajích "velké čtyřky" dvacetkrát. Mezi Češkami figurují na třetím místě. O dva triumfy více má Helena Suková, v čele je s 12 vítězstvími Jana Novotná.

Česká dvojice letos obhájila titul na Australian Open, na dalších grandslamech se jí ale nedařilo. Na Roland Garros dohrála v 1. kole, ve Wimbledonu nestartovala kvůli zranění Krejčíkové a na US Open skončila ve 2. kole. Na Turnaji mistryň vypadla v základní skupině a nezopakovala loňské finále.

Není všem dnům konec

Po společných úspěších mezi juniorkami začaly Krejčíková se Siniakovou pravidelně hrát spolu od roku 2018. Dvakrát triumfovaly na Australian Open (2022, 2023), Roland Garros (2018, 2021), ve Wimbledonu (2018, 2022) a kariérní Grand Slam dotáhly vloni na US Open. Před dvěma lety ovládly i Turnaj mistryň. Třikrát byly zvoleny nejlepším párem sezony podle WTA a společně vyhrály na elitním okruhu 16 deblových titulů. Naposledy uspěly v září v San Diegu.

Krejčíková se Siniakovou dosáhly mnoha úspěchů. Profimedia

"Když se na to koukám zpětně, je to skvělý úspěch. Slovy se ani nedá popsat. I když se teď na příští rok rozcházíme, tak si myslím, že jsme pořád nejlepší pár. Hrozně moc jsme toho dokázaly a klidně ještě můžeme dokázat. Není to jednoduché, abychom držely dominanci deset let. Je to součást cesty. Co jsme dokázaly, je neskutečné. Jsem za to hrozně ráda a ještě toho může dost přijít," uvedla Siniaková.

Budoucí obnovení spolupráce neodmítla ani Krejčíková. "Není všem dnům konec. Uvidí se, co bude dál. Co jsme dokázaly, je něco úžasného a třeba se po té pauze zase spojíme a dokážeme něco dalšího," konstatovala předloňská vítězka dvouhry na Roland Garros.