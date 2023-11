Tennis Tracker: Italky si zahrají finále BJK Cupu poprvé od triumfu v roce 2013

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. listopadu?

18:05 – České tenistky ve španělské Córdobě postoupily do finále juniorského Billie Jean King Cupu. V semifinále porazily 2:0 Britky, když patnáctiletá Alena Kovačková přehrála dvakrát 6:4 Hannah Klugmanovou a rovněž patnáctiletá Laura Samsonovová si stejným poměrem poradila s Mingee Xu. O triumf se v neděli utkají s Američankami.

17:51 – Oba poslední turnaje ATP sezony 2023 ovládli Francouzi. Po triumfu Adriana Mannarina v Sofii slaví pětadvacetiletý Ugo Humbert na domácí půdě v rodných Métách, kde ve svém celkově 4. finále přehrál 6:3, 6:3 Alexandera Ševčenka a získal 4. titul.

Sestřih zápasu Ugo Humbert – Alexander Ševčenko Livesport

17:39 – České tenistky mají ve španělské Seville výborně rozehrané semifinále Billie Jean King Cupu proti Kanaďankám. Světová desítka Barbora Krejčíková potvrdila roli papírové favoritky v souboji týmových dvojek proti osmnáctileté Marině Stakusicové a po hladké výhře 6:2, 6:1 zajistila Češkám vedení 1:0. Poslat výběr kapitána Petra Pály poprvé od roku 2018 do finále může Markéta Vondroušová (24), jež bude čelit Leylah Fernandezové (21).

17:10 – "Jacku, gratuluji, že jsi sezonu zakončil takhle dobře po tom těžkém zranění. Máš před sebou skvělou budoucnost. Gratuluji a věřím, že se ti v budoucnu bude dařit," řekl Francouz Adrian Mannarino v Sofii po finálové výhře nad Britem Jackem Draperem.

Rozhovor s Adrianem Mannarinem po triumfu v Sofii Livesport

16:26 – Adrian Mannarino za poslední čtyři měsíce po oslavě 35. narozenin získal více trofejí než za celou předchozí kariéru. Po triumfu na trávě v Newportu a v hale v Astaně zkušený Francouz dobyl také jeden ze dvou posledních turnajů ATP sezony v hale bulharské Sofii, kde ve finále zdolal 7:6, 2:6, 6:3 britského mladíka Jacka Drapera a získal třetí letošní a celkově 5. titul.

Sestřih zápasu Jack Draper – Adrian Mannarino Livesport

15:43 – Semifinále Poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Kanadou rozehraje Barbora Krejčíková, která se utká s osmnáctiletou Marinou Stakusicovou. Po nich nastoupí na tvrdém povrchu v Seville Markéta Vondroušová v souboji jedniček proti Leylah Fernandezové. Nominaci řekl novinářům kapitán Petr Pála.

15:00 – Italské tenistky poprvé od celkově čtvrtého triumfu v roce 2013 postoupily do finále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). V semifinále ve španělské Seville si už po dvouhrách poradily se Slovinkami, když vítězný druhý bod získala Jasmine Paoliniová po výhře 6:2, 4:6, 6:3 nad Tamarou Zidanšekovou. O celkové vítězství se Itálie utká s Češkami, nebo Kanaďankami.

12:36 – Italské tenistky vedou v prvním semifinále Billie Jean King Cupu v Seville nad Slovinkami 1:0. Bod z úvodní dvouhry urvala po odvrácení setbolu a 2 hodinách a 20 minutách boje Martina Trevisanová, jež udolala 7:6, 6:3 Kaju Juvanovou.

12:06 – Linda Klimovičová na turnaji ITF W25 na tvrdém povrchu v italském Solarinu porazila 6:4, 6:3 Američanku Vivian Wolffovou a na druhé akci po sobě postoupila do finále. Ve svém celkově čtvrtém finálovém duelu bude devatenáctiletá Češka usilovat o druhý a nejcennější titul proti Britce Emilii Lindhové (h2h 0:0).

11:27 – Brenda Fruhvirtová na antukovém turnaji ITF W40 v řeckém Heraklionu porazila dvakrát 6:3 Španělku Leyru Romerovou a postoupila do svého již 14. finále. O udržení finálové neporazitelnosti a posun na nové žebříčkové maximum (118. místo) si 16letá Češka zahraje v duelu nejvýše nasazených hráček s obhájkyní titulu Jekatěrinou Makarovovou (h2h 0:0), která v repríze loňského finále zdolala Makedonku Linu Gjorcheskou.

09:54 – Zdeněk Kolář (27) třetí rok po sobě vyhrál čtyhřu na čtyřech challengerech během jedné sezony. V japonské Macujamě triumfoval stejně jako před měsícem v Lisabonu po boku poláka Karola Drzewieckého (28), ve finále porazili 6:3, 6:2 domácí pár Tošihide Macui (45) a Kaito Uesugi (28) a udrželi společnou neporazitelnost.

06:30 – Sobotní program má hlavní lákadlo jasné – semifinálové bitvy v rámci BJK Cupu. Jako první se o finále střetnou tenistky Itálie, které budou čelit překvapivě Slovinkám. V druhé dvojici fanoušci uvidí český výběr Petra Pály, jenž vyzve Kanadu.