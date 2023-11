Krpálek na evropském šampionátu v judu další cenný kov nepřidá, prohrál hned první zápas

Rozhodnutí odcestovat na poslední chvíli na mistrovství Evropy dvojnásobnému olympijskému šampionovi Lukáši Krpálkovi (32) úspěch nepřineslo. Nejlepší český judista prohrál v Montpellier hned první zápas v kategorii nad 100 kilogramů a skončil před branami čtvrtfinále. V duelu s Turkem Munirem Ertugem (20) doplatil na technickou chybu, při pokusu o útok měl příliš brzy hlavu na tatami.

Ertug loni získal stříbro na juniorském ME v Praze, ale proti Krpálkovi byl outsiderem. Jejich duel druhého kola dlouho žádnou bodovanou techniku nepřinesl, naopak po 68 sekundách měli oba po dvou trestech. Na začátku třetí minuty se Krpálek pokusil zaútočit, ale videozáznam ho usvědčil z porušení pravidel, za které následuje diskvalifikace. Český favorit pak neskrýval naštvání.

Po týden starém neúspěchu na Grand Slamu v Abú Zabí, kde vyřadil jen jednoho soupeře a nepostoupil do čtvrtfinále, se mu nevydařila ani třináctá účast na evropském šampionátu. Nenavázal na tři tituly ani na bronz, který získal při posledním startu v roce 2021. Naopak teprve potřetí nepostoupil do čtvrtfinále. Naposledy vypadl v osmifinále v roce 2016 v Kazani, kdy čtvrt roku před ziskem olympijského zlata v Riu bojoval i se zraněním ramena. Krpálkovým největším úspěchem v této sezoně zůstává světové stříbro, které vybojoval v květnu v kategorii do 100 kilogramů.

Česká výprava z ME odjede bez jediné výhry. Ještě před Krpálkem dnes vypadl v 1. kole kategorie do 90 kilogramů olympionik David Klammert. Účastník olympijských her v Tokiu nestačil na domácího favorita Axela Clergeta, dvojnásobného bronzového medailistu z MS. Francouze nezastavilo ani ošetřování krvavého zranění, které musel absolvovat už po 46 sekundách boje. Po poměrně dlouhé pauze se na tatami vrátil s ovázanou hlavou a ve třetí minutě v boji na zemi zápas ukončil na ipon poté, co Klammert v beznadějné pozici vzdal.