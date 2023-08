Krpálek ovládl supertěžkou váhu na Grand Prix v Záhřebu. Ve finále zdolal Japonského soupeře

Judista Lukáš Krpálek (32) vyhrál Grand Prix v Záhřebu. Dvojnásobný olympijský vítěz ve finále váhy nad 100 kg porazil Hjogu Otu z Japonska. Na turnaji této kategorie zvítězil popáté a navázal na letošní květnový triumf v Linci.

Dvaatřicetiletý Krpálek v chorvatské metropoli postupně porazil Rumuna Vladuta Simionesca, Srba Igora Vracara, Amadoua Meiteho z Francie a v semifinále zvládl i duel s Munirem Ertugem z Turecka.

Úřadující vicemistr světa do 100 kg si v Záhřebu vynahradil zklamání ze začátku srpna, kdy na Masters v Budapešti právě v nižší váze vypadl už v prvním kole. "Mám obrovskou radost, že se mi podařilo si zlepšit náladu po nepovedeném Masters," řekl Krpálek ve videu na svazovém facebooku.

Všechny duely zvládl ukončit před limitem, až na finále, jež došlo do prodloužení. V něm byl Ota potřetí napomínán za pasivitu a Krpálek mohl slavit výhru. "Finálový zápas byl velmi náročný: Japonec byl velmi silově vybavený a prosadit se nebylo vůbec jednoduché. Nicméně dopadlo to nejlíp, jak to mohlo dopadnout, a odjíždím domů s obrovskou radostí," řekl jihlavský rodák.

Další start plánuje Krpálek za dva měsíce v závěru října na Grand Slamu v Abú Zabí. "Teď je před námi velký kus práce. Čeká nás náročná příprava na další turnaje, abychom vyladili chyby, které tam ještě jsou," uvedl nejlepší český judista, jenž usiluje o olympijskou kvalifikaci v obou váhových kategoriích, z nichž si pro Paříž vybere.

Ve váze do 90 kg skončil David Klammert s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Po volnu v prvním kole porazil Fabiana Kansyho z Německa, další souboj s Rakušanem Thomasem Scharfetterem už nezvládl.