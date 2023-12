Kyrgios znovu promluvil o boji s depresemi. Murraymu poděkoval za podporu

Tenista Nick Kyrgios (28) poděkoval svému kolegovi Andy Murraymu (36) za pomoc, kterou mu poskytl v boji s depresemi. Australan je známý svým otevřeným přístupem k tomuto tématu.

Kyrgios dlouhodobě hovoří o psychických problémech, se kterými se potýkal během své kariéry. V červnu v dokumentárním seriálu společnosti Netflix přiznal, že se po prohře ve druhém kole Wimbledonu 2019 ocitl v psychiatrické léčebně.

"Andy mě vždy velmi podporoval. Jakmile jsem začal hrát v sérii ATP, viděl, že mám před sebou spoustu práce, a vzal mě pod svá křídla. V pokročilejší fázi mé kariéry si uvědomil, že si myslím, že nejsem schopný nechat se koučovat nebo že si jdu vlastní cestou, ale vždycky byl někým, kdo se o mě staral. Za to jsem mu samozřejmě velmi vděčný. Moc mu děkuji," řekl tenista v rozhovoru pro Piers Morgan Uncensored.

"Viděl moje jizvy, které jsem si způsobil sám, a zeptal se mě: 'Co to máš na ruce? Tehdy to se mnou bylo dost špatné. Andy se mi snažil poradit, ale já byl tak tvrdohlavý, že jsem ho neposlouchal," dodal.

V únoru loňského roku Kyrgios na Instagramu zveřejnil příspěvek o svých psychických problémech, přičemž na konci zdůraznil, že se cítí mnohem lépe. Dobrý pocit se projevil úspěchy na kurtech – mimo jiné se loni dostal do finále wimbledonského grandslamu. V současné době kvůli zranění nehraje, ale snaží se pomáhat těm, kteří bojují s neviditelným nepřítelem.

"Jsem světlem na konci tunelu pro lidi, kteří bojují. Když se cítí zdrceni a mají tendenci sáhnout po alkoholu a drogách, otevřou se a cítí, že se na mě mohou obrátit. To je moje největší síla v kariéře, že za mnou lidé přicházejí se svými problémy," zdůraznil Kyrgios.