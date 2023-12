Nadal ani Alcaraz nesplnili kritéria pro olympiádu. Požádají ITF o výjimku či divokou kartu?

Španělské duo Alcaraz, Nadal zatím nemá jistou účast na OH.

Rafael Nadal (37) ani Carlos Alcaraz (20) nesplnili kritéria pro účast na olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Pro oba grandslamové šampiony však existuje cesta, jak si v areálu Rolanda Garrose pod pěti kruhy zahrát. Každopádně se budou muset spolehnout na dopis adresovaný Mezinárodní tenisové federaci, v němž vysvětlí, proč nesplnili počet startů v Davisově poháru.

Pro start na olympiádě je nutné se v jednom olympijském cyklu zúčastnit při dvou různých příležitostech Davis Cupu, pro hry v Paříži je potřeba být členem týmu alespoň jednou v roce 2023 nebo 2024. Nadal hrál Davisův pohár naposledy v roce 2019, kdy Španělsko triumfovalo. Alcaraz se v nejprestižnější mužské týmové soutěži objevil pouze loni.

Jelikož Španělsko dostalo coby pořádající země divokou kartu přímo na finálový turnaj ročníku 2024, ani jeden z hvězdných Španělů nemá šanci se v Davis Cupu představit dříve než po skončení olympiády.

Nadal ani Alcaraz tak nesplní toto kritérium pro účast na olympijských hrách. Pro oba však existuje cesta, a sice poslat žádost o výjimku či divokou kartu přímo Mezinárodní tenisové federaci (ITF).

Jakým způsobem budou pravděpodobně žádat o start?

Alcaraz může svůj případ obhájit několika způsoby: nemá možnost v roce 2024 hrát Davis Cup (před olympijskými hrami), Španělsko skončilo už ve skupinové fázi letošního ročníku a je mu teprve 20 let. ITF údajně bere věk tenisty v potaz, jelikož mladí hráči obvykle nedostávají tolik příležitostí svou zemi reprezentovat. Kromě věku může stejný důvod použít i Nadal.

Nadal to bude mít s žádostí nejspíše o něco jednodušší. Od poslední olympiády v Tokiu, která byla odložena o rok a uskutečnila se až předloni, se velmi často trápí zdravotně, dokonce musel cestu do japonské metropole zrušit. Následně už v srpnu kvůli zranění chodidla ukončil sezonu 2021. Po úspěšném návratu v roce 2022 si ve Wimbledonu přivodil zranění břišního svalu a ve zbytku sezony odehrál jen čtyři turnaje.

Pro majitele 22 grandslamových trofejí skončila letošní sezona hned v lednu. Rodák z Manacoru si ve druhém kole Australian Open zranil kyčel a o několik měsíců později se podrobil operaci. Nyní se připravuje na další comeback a odehraje svou pravděpodobně poslední sezonu kariéry. Původně měl v plánu se vrátit už během nedávno skončeného finálového turnaje Davis Cupu, jenže domácí Španělsko se do čtvrtfinále neprobojovalo. V tuto chvíli je potvrzen návrat během lednového australského léta.

Nadal bude muset každopádně doložit lékařské záznamy. Mezinárodní tenisová federace se bude také zajímat o jeho historii v reprezentaci, s čímž nebude mít coby pětinásobný šampion Davis Cupu žádný problém.

Důležité je také zmínit, že v pavouku o 64 hráčích má ITF rezervována dvě místa pro olympijské či grandslamové šampiony. Nadal ovládl singl na olympiádě v Pekingu 2008 a může se pochlubit 22 grandslamovými vavříny, Alcaraz je vítězem US Open a úřadujícím šampionem Wimbledonu. Žadatel o toto místo se musí nacházet v TOP 400 singlového pořadí (Nadal je nyní na 663. místě) a nesmí překročit stanovenou kvótu hráčů (čtyři) pro jednu zemi. Pokud by se v žebříčku výrazně propadl Andy Murray, může být dalším žadatelem. Brit získal zlato ve dvouhře dokonce dvakrát a má tři grandslamové trofeje.

Snová čtyřhra

Alcaraz a Nadal se s největší pravděpodobností na ITF obrátí. Jedním z důvodů může být Alcarazovo přání si v Paříži společně zahrát čtyřhru. "Byl by to splněný sen. Nejen vyhrát zlato ve dvouhře či čtyřhře, ale nastoupit po boku idolu. Takový zážitek by byl pro mě výjimečný," uvedl Alcaraz.

Nadal nebude chtít o olympijské hry přijít. Zaprvé se konají v jeho svatostánku v areálu Rolanda Garrose, kde je se 14 triumfy rekordmanem. Zadruhé by byly jeho nejspíše poslední v kariéře. "Chtěl bych si olympiádu ještě jednou zahrát. Každý ví, že tyhle hry miluju. S Carlosem jsem zatím čtyřhru vůbec neprobíral, ale jsem pro a byla by to pro mě další motivace."