Medjedovič nečekaně ovládl Next Gen ATP Finals. Turnaj má už popáté neporaženého šampiona

Next Gen Finals - Jeddah ATP - Dvouhry

Medjedovič nečekaně ovládl Next Gen ATP Finals. Turnaj má už popáté neporaženého šampiona

Hamad Medjedovič (20) překvapivě vyhrál letošní ročník Turnaje mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě. Srbský talent porazil ve svém prvním finále na akcích větších než challengery 3:4, 4:1, 4:2, 3:4, 4:1 nasazenou jedničku a největšího favorita Arthura Filse (19). Žebříčkový bod sice nedostal ani jeden, nicméně si během pár dnů vydělal více peněz než dosud. Next Gen ATP Finals se konalo pošesté a už popáté má neporaženého šampiona.

Hamad Medjedovič prožil parádní závěrečné měsíce právě skončené sezony. V červenci si ve Gstaadu připsal své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a své tažení na švýcarské antuce dotáhl až do semifinále. Další účast mezi nejlepším kvartetem zaznamenal nedávno v hale v Astaně a nyní zvládl své premiérové finále na podnicích větších než challengery.

Na Next Gen ATP Finals nedorazil v nejlepší formě. Talentovaný srbský mladík prohrál pět z posledních šesti zápasů před cestou do saúdskoarabské Džiddy, nicméně v tomto týdnu zvládl všech pět duelů. Po stoprocentní bilanci v základní skupině mu v semifinále vzdal Dominic Stricker a ve finále, prvním pětisetovém v historii této akce, přetlačil nasazenou jedničku Arthura Filse.

Sestřih zápasu Arthur Fils – Hamad Medjedovič. Livesport

Fils naopak přijel v roli největšího favorita. Zaprvé byl jediným účastníkem z nejlepší padesátky žebříčku a také si jako jediný před startem turnaje zahrál finále na nejvyšším okruhu.

V souboji o titul však tahal za kratší konec. Úvodní dějství sice urval po dvou odvrácených setbolech poměrem 8:6 v tie-breaku a ve čtvrté sadě odvrátil dva mečboly a po další dramatické zkrácené hře (11:9) srovnal stav utkání, ovšem v dalších třech dějstvích dominoval Medjedovič.

Medjedovič trefil ve finále 19 nechytatelných podání. V letošním ročníku Next Gen ATP Finals nastřílel nejvíce es (69, rekord turnaje) a z 58 gamů na servisu prohrál pouhé dva.

Medjedovič ještě nedebutoval v elitní stovce světového hodnocení, přesto má pozitivní bilanci se zástupci nejlepší padesátky pořadí (nyní 4:2). Za triumf na Next Gen ATP Finals nedostane jediný bod do žebříčku, ovšem coby neporažený vítěz si odveze šek v hodnotě 514 tisíc dolarů (cca 11,5 milionu korun). Dosud si tenisem vydělal zhruba 335 tisíc dolarů.

"Nemůžu uvěřit tomu, že jsem tady získal titul. Určitě mi dodá spoustu sebevědomí pro sezonu 2024. Arthur je skvělý hráč, v TOP 40 je zaslouženě. Na mečboly ve čtvrtém setu jsem nezahrál dobře, úplně jsem ztuhl. Díky bohu, že jsem se z toho zotavil. Říkal jsem si, že musím být uvolněný. Nakonec se mi to podařilo," radoval se Medjedovič.

Dá se říct, že rodák z Nového Pazaru navázal na Novaka Djokoviče, který před pár týdny ovládl klasický Turnaj mistrů a kariéru Medjedoviče podporuje nejen finančně. Fils si zhoršil finálovou bilanci na nejvyšší úrovni na 1:2. V květnu kraloval na domácí antuce v Lyonu, ale pak neuspěl v hale v Antverpách ani teď v Džiddě.

"Dva kluci ze Srbska. On (Djokovič) vyhrál velký Turnaj mistrů a já ten pro mladíky. Samozřejmě je to velká věc a jsem šťastný, že jdu alespoň tímto způsobem v jeho šlépějích."

Next Gen ATP Finals se poprvé uskutečnilo v roce 2017 a všech pět předchozích ročníků se odehrálo v italském Miláně. Už popáté má Turnaj mistrů do 21 let neporaženého šampiona. Jedinou výjimkou je Jannik Sinner, jenž ovládl ročník 2019. Dalšími vítězi jsou Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz a Brandon Nakashima, který v loňském finále porazil Jiřího Lehečku.

Soutěž se hraje s netradičními pravidly a počítáním Fast 4 (zrychlené sety na čtyři vítězné gamy bez výhod). Vůbec poprvé se konala některá akce ATP na území Saúdské Arábie, letos se navíc testovala další inovativní pravidla, která mají především urychlit průběh zápasů.

Kompletní výsledky Next Gen ATP Finals