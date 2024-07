Lipták se rozloučil s obhajobou, ve střelbě na trap skončil na 18. místě a nepostoupil do finále

Obhájce zlaté medaile ve střelbě na trap Jiří Lipták (42) obsadil v olympijské soutěži v Paříži 18. místo. Dvaačtyřicetiletý rodák z Brna sice při dnešní druhé části kvalifikace na střelnici v Chateauroux trefil všech padesát terčů, manko z úvodního dne, kdy nasbíral šest chyb, už ale smazat nedokázal.

Lipták, jenž v pondělí sestřelil 69 ze 75 terčů, vstupoval do dnešního pokračování jen s teoretickými šancemi. Díky stoprocentní úspěšnosti se sice posunul z 27. místa na konečné osmnácté, od rozstřelu do šestičlenného finále ho ale dělily tři zásahy. Český reprezentant celkem trefil 119 ze 125 terčů.

Český střelec doplatil hlavně na nevydařenou druhou položku z úvodního dne, kdy zasáhl jen 21 z 25 terčů. Před třemi lety postoupil do finále v Tokiu s bilancí 124 zásahů ze 125.

Po nevydařeném pondělí si dnes Lipták spravil chuť. "Takhle nějak jsem si to představoval, že bych to takhle chtěl zakončit, a naštěstí se to povedlo. Celá ta první položka byla na první ránu, ve druhé jsem potřeboval jenom jeden tupl (opravu) a ten mi vyšel. Vynahradil jsem si to," uvedl Lipták v nahrávce pro média.

Ještě hůře než on skončil v Chateauroux Brit Matthew John Coward-Holley, který před třemi lety v Tokiu doplnil Liptáka a Davida Kosteleckého na stupních vítězů. Se 117 trefenými terči obsadil 25. příčku. Hned za ním byl další bývalý mistr světa světa Slovák Marián Kovačócy.

Nejlepší kvalifikační výsledek 123 bodů nastříleli čtyři závodníci. Z čelních příček do finále postoupili Číňan Čchi Jing, Brit Nathan Hales, Švéd Rickard Levin-Andersson a Australan James Willett.

Finálové boje o medaile začnou v Chateauroux v 15:30.