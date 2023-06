Livesport Daily #14: Proč se jít podívat na Světový pohár v Troji, vysvětluje Lukáš Rohan

Už ve čtvrtek začíná na kanálu v Troji Světový pohár ve vodním slalomu. Celkem se závodů zúčastní 390 lodí z 45 zemí světa. Mezi nimi samozřejmě i čeští slalomáři, kteří v mnoha závodech budou patřit mezi favority. Jedním z nich je kanoista Lukáš Rohan (28), který před dvěma lety v Troji zvítězil a loni získal bronzovou medaili. Právě Rohan je hostem nového vydání Livesport Daily.

"Náš sport je malý a tohle je příležitost, aby se vodní slalom dostal do povědomí co největšího množství lidí," vnímá stříbrný medailista z Olympijských her v Tokiu Lukáš Rohan přínos Světového poháru v Praze. "Pokud fanoušci dorazí, zažijí unikátní pohodu, která u vody panuje. Je to jeden z mála sportů, kde můžete přijít za závodníkem k cíli, popovídat si s ním, vyfotit se s ním. Tohle všechno tu funguje a na závodech bývá skvělá atmosféra," doplňuje Rohan.

Český kanoista má v rámci kategorie C1 nového konkurenta, do reprezentačního týmu kanoistů se totiž probojoval i Jiří Prskavec, který až do minulé sezony jezdil výhradně v kajaku. "Jířa je mimozemšťan. Je neuvěřitelné, za jak krátkou dobu si zvykl na jinou disciplínu a je schopný v ní s námi závodit. Teď je to na nás ostatních, abychom mu to nedarovali snadno," usmívá se Rohan při zmínce o kolegovi, se kterým ho pojí letité přátelství.

Livesport Daily #14: Proč se jít podívat na Světový pohár v Troji? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O strachu z vody, který Rohan míval a možná pořád má.

O tom, jestli politika patří do sportu a Rusové na sportoviště.

O dvou unikátních moderátorech Světového poháru v Praze.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.