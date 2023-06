Livesport Daily #13: Proč dozrávají čeští ligoví útočníci později, odpovídá Milan Škoda

Průměrný věk pěti nejlepších kanonýrů letošního ročníku FORTUNA:LIGY přesahuje třicet let. Proč čeští forvardi často podávají nejlepší výkony právě až kolem třicítky? Jaký je recept na to, dostat se mezi nejlepší ligové útočníky? A jak rozdílný je tlak na hráče, který nastupuje v obraně a v útoku? To vše jsme v další epizodě Livesport Daily probrali s členem Klubu ligových kanonýrů útočníkem Milanem Škodou (37).

Mezi nejlepší střelce uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY patřili například Václav Jurečka (28), Jakub Řezníček (35), Jan Chramosta (32) nebo Mick van Buren (30). Pokud bychom brali v potaz elitní evropské kanonýry, najdeme jména jako Erling Haaland (22), Kylian Mbappé (24), Victor Osimhen (24) nebo třeba Christopher Nkunku (25). Zásadní rozdíl mezi oběma skupinami fotbalových útočníků bychom pochopitelně našli zejména v jejich kvalitě, nicméně hodně odlišná jsou i data narození.

Milan Škoda má na kontě 123 ligových gólů, tedy stejně jako legendární Antonín Puč. I on pak zažil v tuzemské soutěži nejlepší léta kariéry kolem třicítky. "Tím, že útočníci u nás zkrátka nejsou tak kvalitní, tak dozrávají později a ty góly u nich přichází s věkem, zkušenostmi a s tím, že se zklidní v koncovce," říká sedmatřicetiletý útočník, který naposledy působil v Mladé Boleslavi.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O práci útočníka s okolním tlakem

O Benzemovi a Zlatanovi

O přerodu ze stopera na obávaného kanonýra

O budoucnosti Milana Škody

