Livesport Daily #162: Všechno nejde ideálně, ale jdeme správným směrem, říká místopředseda FAČR Šidliák

Těsně před Vánoci jsme vám v podcastu Livesport Daily nabídli rozhovor se zástupci fotbalové F-evoluce Ondřejem Lípou a Antonínem Barákem starším, kteří otevřeně mluvili o tom, proč se F-evoluci nepodařilo prosadit dost změn v českém fotbale a kdo za to může. V reakci na toto vydání nás Fotbalová asociace České republiky požádala o možnost reakce a výsledkem je aktuální epizoda. Jejím hostem byl první místopředseda Výkonného výboru FAČR za Moravu Jiří Šidliák. V rozhovoru došlo na řadu zásadních témat českého fotbalu, od financí před absenci výběrových řízení na některé důležité funkce až po výběr trenéra národního týmu. Proto jsme se tentokrát rozhodli ponechat rozhovor v originální, prodloužené stopáži.

"S tím, co zaznělo od zástupců F-evoluce, tedy že jsme zradili naši předvolební domluvu, nesouhlasím. Změny probíhají, celá řada věcí se udělala. Neshodneme se ve všem, například neděláme výběrová řízení na všechny pozice, což by si F-evoluce představovala, ale ty základní nosné body plníme," říká Šidliák, který tak reaguje na kritiku od zástupců Fotbalové evoluce, kteří pomohli současné vedení FAČR zvolit.

"Hodně se změnilo poté, co zástupci F-evoluce chtěli odvolat generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. Nepovedlo se jim to, ale pro nás je pak těžké spolupracovat s někým, kdo ničí společnou snahu něco dělat. Navíc nepodpořili některé klíčové věci, které v rámci těch změn probíhaly, to mě taky mrzí," dodává Šidliák.

Řeč v obsáhlém rozhovoru přišla například i na to, jestli FAČR nepokazil systém, na kterém se mezi fanoušky rozdělují lístky na EURO. Ověření identity zájemců se totiž zdálo nedostatečné.

"Proběhlo to správně. Něco se dalo udělat asi lépe, ale není to nic zásadního. Mohli jsme to nechat na UEFA, ale chtěli jsme hlavně pomoci českým fanouškům, aby měli blíž k lístkům. Že se objevili překupníci, to mě mrzí, UEFA proti tomu bojuje. Na druhou stranu si nemyslím, že se dá zabránit tomu, aby někdo získal víc vstupenek než potřebuje. Pak už je na každém, jestli je předá dál za nominální hodnotu nebo se na tom bude snažit vydělat," myslí si Šidliák.

Livesport Daily #162: Všechno nejde ideálně, ale jdeme správným směrem, říká místopředseda FAČR Šidliák Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

Proč se do fotbalu příliš nedaří přivádět nové významné finanční partnery?

Kdy budeme znát jméno nového reprezentačního trenéra a bude to Ivan Hašek?

Proč FAČR stále aktivně neřeší možnost Národního stadionu se Spartou a zda má nějaký vliv na lidi ve vedení asociace podnikatel Tomáš Pitr?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.