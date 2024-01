Souček se dohodl s West Hamem na nové smlouvě, Kladivářem bude až do roku 2027

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček (28) prodloužil smlouvu s West Hamem. Zkušený záložník uzavřel s anglickým klubem, kterému aktuálně patří šesté místo v tabulce Premier League, nový kontrakt do června 2027. Londýňané o tom informovali na svých internetových stránkách.

Souček působí ve West Hamu od začátku roku 2020, kdy přišel na hostování z pražské Slavie. V létě pak do londýnského klubu přestoupil a podepsal kontrakt na čtyři roky. "Kladiváři" za něj Slavii zaplatili celkem 521 milionů korun, což z něj dělá nejdražší hráče, který kdy zamířil z české ligy do zahraničí.

Souček se stal jednou z opor týmu a na začátku prosince poprvé vedl West Ham do soutěžního zápasu jako kapitán. S "Kladiváři" vloni v červnu vyhrál minulý ročník Evropské konferenční ligy po finále v pražském Edenu. Dosud za londýnský klub naskočil do 182 soutěžních zápasů a zaznamenal v nich 30 branek včetně úvodního gólu při čtvrtečním vítězství 2:0 na půdě Arsenalu.

Souček bude brzy atakovat 200 zápasů za West Ham. Livesport

O tom, že se Souček dohodl s West Hamem na prodloužení smlouvy, už v létě informoval server The Athletic. Klub to ale oficiálně oznámil až nyní. "Jsem velmi šťastný, že jsem podepsal novou smlouvu. Jsem hrdý, že zde mohu pokračovat v kariéře. Za ty čtyři roky, co jsem ve West Hamu, jsem si užíval každý okamžik. Příchod do Anglie pro mě byla nová zkušenost a za tu dobu, co jsem tady, jsme byli úspěšní," citoval Součka klubový web.

"Vyhráli jsme trofej, měli dobré výsledky v Premier League a jsem spokojený také se sebou, že jsem hrál téměř každou minutu. Cítím, že mě tady fanoušci oceňují. To byl velký důvod, proč jsem chtěl prodloužit smlouvu s West Hamem. Cítím, že je to teď můj domov a v budoucnu chci s tímto skvělým klubem dosáhnout ještě více," doplnil reprezentační kapitán.

V této sezoně zaznamenal Souček za West Ham zatím osm soutěžních branek. V aktuálním ročníku Premier League se dosud trefil pětkrát a v anglické lize už celkem dosáhl na 25 gólů. V listopadu skóroval v pěti soutěžních zápasech po sobě, z toho dvakrát za reprezentaci, které pomohl k postupu na letní mistrovství Evropy do Německa.

Střelecky nejlépe si ve West Hamu Souček vedl v ročníku 2020/21, kdy dal v Premier League 10 branek a přispěl ke konečnému šestému místu v tabulce. Fanoušci ho vyhlásili hráčem sezony. O sezonu později s "Kladiváři" došel do semifinále Evropské ligy.

Chvála od trenéra

"Všichni jsme rádi, že Tomáš podepsal novou smlouvu. Během čtyř let v klubu fantasticky sloužil West Hamu. Když sem přišel v roce 2020, odvedl skvělou práci, aby nám pomohl vyhnout se sestupu. Od té doby hraje hlavní roli v pokroku, kterého jsme dosáhli, a úspěchu, který jsme si užili," řekl trenér David Moyes.

"Tomáš je vzorný profesionál. Dává svému týmu naprosto vše, pokaždé, když vstoupí na hřiště. Je to nesmírně populární postava, kterou milují hráči, zaměstnanci a všichni v klubu. Těšíme se na další spolupráci s ním," dodal šedesátiletý skotský kouč.

Spolu se Součkem působí ve West Hamu i další český reprezentant, obránce Vladimír Coufal. "Kladiváři" na něj podle listu The Sun v těchto dnech uplatnili opci a prodloužili s ním smlouvu do léta příštího roku. Jednatřicetiletý bek s tím však podle spekulací britského tisku není příliš spokojen, protože by chtěl delší a lepší kontrakt.