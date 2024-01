Livesport Daily #180: Bosman změnil fotbal, ale štěstí mu to nepřineslo, říká právník Neruda

Příští rok uplyne třicet let od soudního rozhodnutí, které navždy proměnilo svět fotbalu. Jean-Marc Bosman, jehož spor se táhl dlouhých pět roků, dostal od Evropského soudního dvora za pravdu, že tehdejší praxe, která fotbalistům nedovolovala svobodnou změnu klubu ani po konci smlouvy, není v souladu s právem. A vzniklo takzvané Bosmanovo pravidlo, které umožnilo fotbalistům po vypršení kontraktů změnit klub podle libosti. Mezi důsledky Bosmanova pravidla se často počítají raketové nárůsty platů hráčů, vznik superklubů s hvězdnými soupiskami a také třeba zavedení Financial Fair Play. O tom všem jsme si dnes v podcastu Livesport Daily povídali s právníkem a odborníkem na soutěžní právo Robertem Nerudou.

"Do té doby platil pod hlavičkou UEFA systém, kdy měl klub na hráče nárok i po skončení jeho smlouvy," připomíná Neruda, jak složité bylo historicky postavení fotbalistů vůči klubům. "Klub prostě hráčem do jisté míry disponoval, i když už neměl smlouvu. Pokud se nedohodli na nové smlouvě, jeho nový klub musel zaplatit tomu stávajícímu, i když už neměl smlouvu. Tohle všechno se změnilo právě až po Bosmanově případu," dodává Neruda.

"Evropský soudní dvůr tehdy řekl, že takovéhle pravidlo je v rozporu se základním právem na svobodný pohyb zaměstnanců v rámci Evropské unie. Ta kauza začala v roce 1990, kdy se Bosman nedohodl v Lutychu a chtěl přestoupit do Dunkirku ve Francii. Nepovedlo se to, protože Lutych za něj chtěl hodně peněz, i když už tam neměl smlouvu. A od té doby se vedl soudní spor až do roku 1995, kdy přišlo to průlomové pravidlo. Podle mnohých pak právě následkem Bosmana přišly i další věci jako obrovské navýšení odměn pro hráče, hvězdné týmy plné těch nejlepších fotbalistů nebo Financial Fair Play. Ono se dá předpokládat, že by fotbal k těmto věcem dospěl časem i tak, ale přesto byl Bosmanův případ revoluční," vysvětluje renomovaný právník.

Neruda zároveň dodává, že Bosmanovi vyhraná soudní pře štěstí nepřinesla. "Stal se nežádoucí osobou pro všechny kluby, byl to pro ně veřejný nepřítel. Jeho profesionální kariéra v podstatě skončila, a i když nakonec vysoudil nějaká odškodnění, tak to mu jen zaplatilo náklady na vedení sporů. Rozvedl se, byl obviněn z trestného činu a měl problémy s alkoholem. A ani nikdo z hráčů, kterým právě on vybojoval spravedlivější podmínky, se za něj nikdy nepostavil," popisuje Neruda smutný osud fotbalisty, jehož jméno zná díky úspěšné právní bitvě celý fotbalový svět dodnes.

Livesport Daily #180. Livesport

Ve páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak často soudní rozhodnutí ovlivňují sportovní realitu?

Jak by vypadal fotbal bez Bosmanova případu?

V čem Bosmanovo pravidlo proměnilo francouzskou ligu?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple podcasts a Google podcasts.