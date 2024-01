Livesport Daily #175: Fotbalisté Dynama čekají na prosincové výplaty, říká novinář Bartoš.

České Budějovice působí v aktuálním českém fotbalovém prostředí jako největší otloukánek. V ligové tabulce jsou poslední, měnily trenéry i sportovní vedení a trápí je finanční problémy, které se majitel snaží řešit hledáním nového zájemce o klub. Zatím marně. Mezitím Dynamo ani nevědělo, zda najde peníze na odjezd na soustředění, hráči podle všeho stále čekají na prosincovou výplatu a smlouvu na jihu Čech odmítl vysněný trenér. Co se v klubu děje a jak to může dopadnout? O tom v podcastu Livesport Daily hovořil šéfredaktor Budějcké Drbny Jakub Bartoš.

"V klubu za poslední roky přišla řada velkých personálních změn, řada nešťastných vyjádření, která poškodila jméno klubu nejen v Budějovicích. Teď už to dalece přesahuje region a v souvislosti s aktuální složitou finanční situací a špatnými sportovními výsledky se dá situace Dynama popsat pouze slovem chaos," říká regionální jihočeský novinář, který do dění v klubu velmi dobře vidí. "Přímo to vše souvisí s osobou pana Koubka. Řeší v klubu spoustu věcí od přestupů až po financování. Má na té současné situaci hlavní podíl," dodává.

Dynamo hledá potenciálního nového majitele a pomoci by s tím měla anglicko-nigerijská firma FOOTIFY. "Původně se v zákulisí mluvilo o tom, že právě tihle lidé by do klubu měli vstoupit majetkově, nakonec to má být jen nějaká výpomoc. Což zas nezapadá do toho, co bylo na začátku přípravy v tiskové zprávě, kde se psalo, že nový partner vstoupí do klubu. To se nestalo. V minulých dnech byl Lusola Adewumi uveden na stránkách klubu jako místopředseda představenstva. To už ale zase z webu zmizelo, takže kdo ví, jaká je jeho skutečná role," neskrývá Bartoš zmatení z kroků Dynama.

Finanční situace klubu se navíc podepisuje už i na výplatách hráčům. "Dynamo si pod panem Koubkem v minulosti zakládalo na tom, že hráčům platí bez problémů a včas. To už tak ale teď není. Co jsem zjišťoval těsně před tímhle podcastem, tak stále platí, že hráči stále čekají na prosincové výplaty," demonstruje Bartoš další střípek ze smutné českobudějovické mozaiky.

