Livesport Daily #181: Pro naše talenty je Česko dobrou přestupní stanicí, říká expert z Norska

Hostem podcastu Livesport Daily je po čase zahraniční host. David Weatherston je bývalý profesionální fotbalista ze Skotska, který už osm let žije v Norsku a podrobně sleduje tamní fotbal. A protože právě z Norska v poslední době přichází do českých týmů dost fotbalistů, téma je zřejmé. Na webu Livesport Zpráv je rozhovor s Davidem v originální anglické podobě, v dabované české verzi je k dispozici už teď v podcastových aplikacích.

"Poslední dva tři roky se do Česka přesouvá hodně norských hráčů, hlavně do Slavie a Sparty. Myslím si, že se na to můžeme dívat dvěma úhly pohledu. Jeden je, že norští hráči celkově začali toužit po zahraničních angažmá, zkoušejí různé ligy. Takže najdete Nory v Belgii, Nizozemsku a teď i v Česku. Druhá věc, že hráči z Norska nestojí přehnaně moc peněz. Jsou relativně levní. Tím pádem v tom české týmy vidí dobrou příležitost, aby koupily hráče o něco levněji, než je jejich reálná tržní hodnota, a pak na nich v budoucnu mohly vydělat," předpokládá David Weatheston důvod, proč jsou severští fotbalisté atraktivní i pro české kluby.

Nejnadějnějším hráčem v Česku je podle něj Christos Zafeiris. "Bylo to pro mě velké překvapení, když šel do Česka! Je to perfektní typ třeba pro skotský fotbal, ale ostatně asi i pro český, je agresivní a výbušný. Skvělý bojovný záložník, který má ale navíc výborné technické schopnosti, umí dobře zahrávat standardky, cítí se dobře na míči, hraje oběma nohama. Navíc je mu pořád teprve dvacet let. Vím, že v Česku dost nastupuje, to je moc dobře, i když nedává moc gólů a nemá ani moc asistencí. Myslím si, že ve dvaceti letech má před sebou skvělou budoucnost. Snad se mu bude dařit. Osobně ho v budoucnu vidím v jedné ze čtyř nejlepších lig Evropy," predikuje David.

Ten se vyjádřil i k zimní posile Sparty Markusi Solbakkenovi: "Je sebevědomý na míči, dovolí si s ním hodně věcí, i když okolo něj jsou na blízko hráči soupeře. Baví ho si brát míč hluboko ve hřišti a posouvat ho výš. Už když jsem ho viděl před pár lety teprve jako mladého kluka, bylo vidět, jak si věří při práci s míčem. Tenkrát mi přišlo, že možná volil samé snazší přihrávky, ale v posledních letech na tomhle zapracoval a už umí rychleji otáčet hru dopředu. V posledních dvou sezonách začal do své hry přidávat i víc dlouhých kolmých přihrávek. Hodně se zlepšil, má skvělý pohyb. Dřív to byl takový hlouběj hrající playmaker, teď je z něj ale záložník, který pojme celé hřiště a má přínos i do ofenzivy," popisuje expert z Norska posilu Sparty.

Livesport Daily #181: Naší talenti berou Česko jako dobrou přestupní stanici, říká expert z Norska. Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jakým způsobem se v Norsku pracuje s mladými hráči.

Proč jsou tamní fotbalisté pro české kluby finančně dostupní.

Jaký zvuk má český fotbal v Norsku.

