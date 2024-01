Livesport Daily #178: Rozvod mě stál psychické a fyzické síly, přiznává Veronika Zuzulová.

Prošla si těžkými chvílemi. Jak během kariéry, tak po ní. Rozhodla se svůj příběh sepsat a v knize Upřímně otevírá svou pomyslnou 13. komnatu. Bývalé sjezdařce Veronice Zuzulové (39) mnohokrát v životě pomohlo, že svá trápení mohla někomu svěřit. Její příběh může být inspirací pro ostatní, podle ní by se lidé neměli bát otevírat žádné téma. Zuzulová mluví bez obalu o potratu, rozvodu, ale i o tom, jak těžko snášela kritiku. O tom všem je středeční epizoda podcastu Livesport Daily, která vznikla ve spolupráci s firmou Uniqua.

Závodní dráhu uzavřela před pěti lety, s manželem Romainem Velezem, lyžařským trenérem, chtěla založit rodinu. "Rychle po skončení kariéry jsem otěhotněla a najednou jsem měla dítě, hrozně jsem se na něj upnula a problém s tím, co budu dělat po závodění, se odsunul. A to mě pak doběhlo, když šel Jules do školky," vzpomíná Zuzulová. O druhé dítě dva roky po narození synka přišla. S odstupem času říká, že to muselo mít svůj důvod, který tehdy nedokázala dohlédnout.

Velmi brzy poté se rozpadlo i její manželství. "Náš vztah fungoval, když jsme byli trenér a lyžařka, ale nezvládli jsme přechod do běžného života," otevřeně zmiňuje okolnosti rozchodu s manželem. "Nebylo to ze dne na den, ale nakonec jsme si řekli, že naše problémy jsou naše problémy a že se musíme nějak domluvit kvůli synovi. Dnes už jsme schopní spolu jít všichni tři na večeři."

