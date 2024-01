West Ham měl podle anglických médií uplatnit opci na Coufala, ten není spokojený se smlouvou

Pořádné překvapení připravil nejspíš šéfům i vedení londýnského West Hamu český reprezentant Vladimír Coufal (31). Pokud je zpráva britského listu The Sun pravdivá, měla by být opora Kladivářů v současném působišti extrémně nešťastná. Zmíněný zdroj dokonce tvrdí, že hráč, který má s Hammers kontrakt až do roku 2025, je připravený už v lednovém termínu jednat o přestupu ke konkurenci. Změně dresu by se případně nebránil ani v létě.

West Ham, který je na šesté příčce Premier League a na podzim uhrál 33 bodů, což je nejlepším počinem Kladivářů v historii, přitom využil opci a pojistil si českého hráče na dalších dvanáct měsíců. Smluvně je tak vázán v klubu až do roku 2025.

The Sun ale uvádí, že místo radosti je hráč nešťastný a zvažuje svou budoucnost v klubu. Coufal prý doufal, že dostane od klubu dlouhodobější kontrakt. Proto je prý otevřený případným nabídkám od konkurence. Když nevyjde změna dresu v zimním termínu, mohl by se přestup realizovat v létě.

Statistiky z posledních sezon. Livesport

Coufal zamířil do West Hamu v říjnu 2020 ze Slavie za šest milionů eur (cca 162 milionů korun) a vypracoval se v oporu Kladivářů. V Premier League dosud odehrál za West Ham 108 zápasů, v této sezoně si připsal 24 startů. V minulé sezoně pomohli ve vršovickém Edenu se záložníkem Tomášem Součkem klubu k vítězství v Konferenční lize.

Před koncem kvalifikace o postup na Euro 2024 byl Coufal vyloučen z české reprezentace, protože před klíčovým duelem s Moldavskem opustil se spoluhráči Kuchtou a Brabcem hotel. Hráči si šli užívat do klubu Belmondo, čímž hrubě porušili nastavená pravidla. O tom, zda se pro Euro hříšníci do národního týmu vrátí, rozhodne až nový kouč reprezentace.