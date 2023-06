V prvním týdnu vysílání našeho podcastu jste si mohli poslechnout rozhovor s Marianem Jelínkem (59), mentálním koučem mnoha českých sportovců. Na řadě je pokračování, Veronika Kubíčková se svým hostem tentokrát v Livesport Daily probrala, jak by se měli rodiče chovat, pokud se jejich dítě začíná věnovat profesionálnímu sportu.

Vyrůstá vám z hobby sportovce malý profík? Jak s tím naložit? Co to může dítěti dát do života a co mu to naopak může vzít? A proč je dobře, když občas musí vystoupit z komfortní zóny? O tom všem je dnešní díl.

"Je nezbytné, aby dítě vystupovalo ze své komfortní zóny. V té se nikdy nic člověk nenaučí a nevyroste. Pokud se chci zlepšovat, musím vstoupit do zóny učení a překonávat svoje nepohodlí. Samozřejmě, nesmí se to přepálit, pak už je to pro dítě jen stres," vysvětluje v úvodu podcastu Jelínek.

"Je třeba si uvědomit, že dítě přichází na svět jako nepopsaný list. Nenarodí se s láskou k fotbalu nebo hokeji, ta emoční vazba se vytváří podle podmínek, v jakých vyrůstá. Proto je třeba si uvědomit, že prvním mentálním koučem každého dítěte jsou rodiče. Pokud dítě vnímá, že adorovaný je jen výsledek, může to v nich probouzet nepřiměřený tlak na úspěch," dodává Marian Jelínek.

Livesport Daily #29: Dítě musí vystupovat z komfortní zóny vysvětluje, Marian Jelínek Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaké vnější a vnitřní tlaky působí na každé sportující dítě?

Jak pomoci dítěti, aby se vyrovnalo s pocitem nespravedlnosti?

Jestli je vrcholový sportovní průmysl?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.