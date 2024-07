Livesport Daily #313: Kdo je ishowspeed? Chodící extravagance i skvělý obchodník, říká novinářka

Fenomén ishowspeed. Americký influencer v rámci svých evropských cest v průběhu fotbalového Eura navštívil před dvěma týdny Prahu a způsobil nemalé pozdvižení. Celebritu naháněly davy při snaze se s ním vyfotit, dotknout se ho, nebo ho jen zahlédnout. Kdo je člověk, kterého na sociálních sítích sledují desítky milionů lidí, vydělává miliony dolarů a do svých streamů zařazuje notnou dávku kontroverze, kterou starší generace není s to pochopit? I to jsme dnes probrali s novinářkou z deníku N Bárou Němcovou.

"Videa začal natáčet už v jedenácti letech a prvních pět let měl sledovanost poměrně nízkou. Zlomilo se to v období pandemie covidu, v roce 2020, nebo 2021, kdy všichni měli více času konzumovat a sledovat online obsah," říká Němcová, která má na starosti sledování trendů sociálních sítí a toho, co nejmladší generace aktuálně považují za zajímavé.

"Americký youtuber je význačný hodně, hodně osobitým vyjadřováním. Je hodně hlasitý, někdy bych řekla, že je až vzteklý," dodává a snaží se vysvětlit co stojí za fenoménem, který byl nejvíce patrný právě v průběhu fotbalového mistrovství Evropy. "Jeho spojení s fotbalem je takové propojení virtuální hry FIFA a reality. Rozhodně je za tím kalkul, ale i něco, co ho objektivně zajímá. Netají se tím, že je velkým fandou portugalského národního týmu a především Cristiana Ronalda," objasňuje Němcová.

Pro starší generaci, nebo generaci rodičů fanoušků Speeda, jak mu jeho příznivci říkají, jde o nepochopitelnou činnost. Nicméně jde o aktivitu, která vydělává velké peníze. "Za poslední dva roky vydělal podle odhadů okolo deseti milionů dolarů. To už je činnost, ve které pokračujete, když vám zajišťuje podobný příjem," uzavírá novinářka.

