Livesport Daily #314: Se Slavií bych nepracoval. Že neumím zpívat? Nepotřebuji to, říká Rohony

Adam Rohony je fenoménem a zejména mezi mladou generací kometou posledního roku. Český rapper, který prorazil především díky albu Superfly, přinesl do světa hudebního průmyslu spojení rapu, taneční hudby a vesnického života. Ve sportovním světě se pak proslavil skladbou Letná, která se stala symbolem jarních oslav sparťanského titulu. Jak nad hudbou, fotbalem a životem přemýšlí autor hitu, jenž má na Spotify šest a půl milionu poslechů, jsme v nové epizodě Livesport Daily probrali přímo s Adamem Rohonym.

Ve Starči u Třebíče si Adam Rohony aktuálně žije svůj sen. Stal se hvězdou, kterou poznávají lidé na ulici, vydává hudbu, jíž propojuje se světem sportu, respektive především fotbalu. Letos ho vystřelila do popředí veřejného zájmu zejména píseň s názvem Letná, která se stala okamžitě hitem napříč českou společností a od začátku bourala rekordy české verze platformy Spotify.

"Na jaře se ozvala Sparta, že když se o něčem podobném bavili, tak v téhle souvislosti nejvíc padalo moje jméno. Když jsem začal tenhle song tvořit, tak jsem si byl jistý, že do toho Sparta půjde, protože jsem se to snažil udělat jemně, lidově, nenásilně a romanticky. Zasáhlo to opravdu celou republiku, až takovouhle odezvu jsem ale samozřejmě nečekal. Pokud by mě oslovila se stejným nápadem nejdřív Slavia, tak bych do toho určitě nešel. A že můj zpěv kritizuje Jan P. Muchow? Nevím, podle čeho to hodnotí, ale já jsem rapper, nepotřebuji to. Přijde mi, že ze mě dělá hlupáka, což se mi nelíbí," říká Rohony.

