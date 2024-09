Livesport Daily #338: Volf na velký fotbal neměl hlavu, teď trénuje děti v Kanadě i v Africe.

Odchovanec Sigmy Olomouc Libor Volf býval nadějným fotbalistou a mládežnickým reprezentantem. Velkou kariéru ale i kvůli zdraví neudělal a odešel se živit rukama do Kanady. Po čase tam začal zdokonalovat pár místních dětí ve fotbale a právě z toho se nakonec stalo jeho životní poslání. Dnes má jeho trenérská akademie pobočky nejen v Kanadě, USA a Česku, ale i v Ugandě, kde se věnuje chudým dětem. Úspěšný český kouč vypráví svůj životní příběh v Livesport Daily.

"Talent jsem měl, ale měl jsem taky svoji hlavu, byl jsem s míčem hrozný hračička a nechtěl jsem ustoupit. I proto jsem kariéru neudělal a jednoho dne jsem se sbalil a šel dělat dělníka na stavbu," vzpomíná na začátek svého zahraničního dobrodružství Libor Volf. "Po čase jsem tam začal ve volných chvílích trénovat děti ve veřejném parku, pořád jich přibývalo a nakonec se mi podařilo rozjet vlastní akademii. Teď mám pod sebou už spoustu trenérů, stovky dětí a pořád rosteme," pochvaluje si.

"Důležitý článek všeho byla moje velká energie, děti chodily z tréninku nadšené. V Kanadě se trénovalo v menší intenzitě, pak rodiče viděli, jakou jsem do toho dával energii já a přirozeně je to zaujalo. A samozřejmě jsem uměl s balonem, takže jsem jim ukazoval finty a to je nadchlo," vypráví Volf, který se dnes už věnuje i tréninku chudých dětí v Ugandě. "Je to spíš taková podpora, jde o děti z ulice, někteří jsou sirotci. Ale i tam se najdou skvělí a talentovaní kluci, teď jsme jednoho vzali na výlet sem do Česka, zatrénoval si i s mládeží Pardubic," vypráví Volf.

Livesport Daily #338: Na velký fotbal jsem neměl hlavu, teď trénuju děti v Kanadě i v Africe, vypráví Volf. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Kolik dětí už dostal do evropského fotbalu?

Co by měli dělat rodiče, kterým nevyhovuje trenér jejich dětí?

Proč sní o kariéře hráčského agenta?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.