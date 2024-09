Livesport Daily #351: Někteří hráči nemají na přestup do zahraničí hlavu, říká novinář Palička

Trend, který je neúprosný, ale jasně patrný: Mladí čeští fotbalisté mají problém prosadit se po přestupu v zahraničí. Hložek, Čvančara, Hranáč, Zima, Kovář a v úvodu sezony i Krejčí. Čím to je? Děláme něco špatně ve výchově? Nebo hráči odcházejí příliš brzo? Dává si jejich okolí dost záležet s výběrem týmu? A musí vlastně každý tuzemský hráč snít o zahraničním angažmá? O tom je pondělní epizoda Livesport Daily, jejímž hostem je dlouholetý fotbalový novinář Mladé fronty DNES Jan Palička.

"Když jsem s novinařinou začínal, cítil jsem z fotbalistů obrovskou chuť prosadit se v zahraničí. Byl to jejich hlavní hnací motor a spousta z nich se v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí venku opravdu prosadila. Tenkrát vyrůstali v době, kdy nic neměli, jen mičudu, kopačky a plácek. Dnešní kluci mají všechno, žijí v komfortu, nablízko displeji," popisuje Palička to, proč možná dnešní hráči nejsou tak motivovaní odejít ven. "Nedávno jsme byli v Gruzii, nakoukl jsem do akademie Dinama Tbilisi. A ti chudí kluci tam, na nich je jasně patrné, že se chtějí dostat ven a splnit si svůj fotbalový sen. Odejít a vydělat," dodává.

"Je hrozně těžké posoudit, kdy už má fotbalista na to, aby mohl myslet na kvalitní angažmá v zahraničí. Záleží na tom, jaké má rodinné zázemí a jestli je schopný vystoupit ze své komfortní zóny. Přestup ven je bezpochyby obrovská životní změna," myslí si Palička. "Z fotbalového hlediska je podle mě zásadní, jestli za sebou má zápasy v evropských pohárech. Například Adam Hložek podle mě odešel brzy, protože Evropu se Spartou skoro nehrál. Naopak Robina Hranáče mohla Plzeň jen těžko udržet po tom, co byl například zvolený do nejlepší sestavy Konferenční ligy," připomíná novinář.

Livesport Daily #351: Někteří hráči nemají na přestup do zahraničí hlavu, myslí si novinář Jan Palička. Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Vyplatí se mladým hráčům odcházet do zahraničních akademií?

Vybírají hráčští agenti pečlivě kluby pro své klienty?

Kdo z fotbalistů v lize má předpoklady prosadit se venku?

