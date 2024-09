Livesport Daily #352: Joga Bonito je naše tradice, ale už ji neumíme hrát, tvrdí brazilský novinář

Brazilská fotbalová reprezentace je v nebývalé krizi. V létě vypadla z Copa América už ve čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu s Uruguayí, v září v kvalifikaci o MS pak stihla prohrát s Paraguayí. Přesto je to pořád tým plný hvězd, jehož ofenzivu táhnou opory Realu Madrid Vinícius Júnior a Rodrygo. Tak čím to je, že se Brazílii nedaří? Na to jsme se šli zeptat přímo ke zdroji, hostem dnešního podcastu je novinář a náš kolega z brazilské verze Livesport Zpráv Guilherme Bianchini. Rozhovor vám nabízíme v dabované verzi.

"Brazilská reprezentace už mnohokrát zažila velmi špatné časy, ač se to samozřejmě podle těch našich pěti triumfů na MS nemusí zdát. Ale skutečně, byly tu daleko horší národní týmy než je ten současný. Ale zároveň je potřeba si přiznat, že reprezentaci se nedaří a fanoušci v Brazílii o ni postupně ztrácejí zájem. Pořád ale určitě máme šanci vyhrát za dva roky světový šampionát. Pokud by se to nepovedlo, půjde o nejdelší brazilské čekání na tuhle trofej v historii a to už by opravdu bylo špatné," přiznává Bianchini.

Jedním z důvodů nezdarů brazilské reprezentace může podle Bianchini být to, že celý tamní fotbal není dobře vedený. "Je to velký chaos, velký průšvih. Šéf brazilského fotbalu původně veřejně řekl, že se dohodl s Carlem Ancelottim. Ten ale tuhle historku nikdy nepotvrdil a pak dokonce podepsal novou smlouvu s Realem Madrid. Takže prezidentem našeho fotbalu je člověk, který se fanouškům zaručil, že je dohodnutý s jedním z nejlepších trenérů světa a pak se ukáže, že to tak nebylo. Tenhle příběh je vlastně dokonalým obrazem toho, co se děje v celém brazilském fotbalovém hnutí," popisuje brazilský novinář.

"Myslím, že pro vás v Evropě bude hodně šokující i to, jak fungují naše klubové soutěže. Vemte si, že třeba během Copa América se nezastavila liga. To byl naprostý nesmysl, spousta týmů přišla o své klíčové hráče a musely zvládnout mnoho ligový kol bez nich. Tím se dostáváme k tomu, že naše liga skutečně nenabízí fanouškům kvalitní produkt, s jednou jedinou výjimkou – chrlíme skvělé fotbalové talenty. To je jediné," odkrývá zákulisí brazilského fotbalu Bianchini.

Livesport Daily #352: Joga Bonito je naše tradice, ale už ji neumíme hrát, říká brazilský novinář Bianchini Livesport

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jak brazilská veřejnost vnímá fotbal a národní tým?

Co si o reprezentaci myslí slavný Ronaldinho?

Jak brazilský fotbal ovlivňují brzké odchody talentovaných hráčů do Evropy?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.