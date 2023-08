Livesport Daily #58: Ve světě velkého fotbalu mi už nebylo dobře, přiznává Martin Graiciar

Během dospívání patřil mezi největší české fotbalové talenty, dokonce měl blízko k přestupu do Arsenalu. Nakonec v dresu Liberce úspěšně nakoukl do ligy a v 18 letech přestoupil do Fiorentiny. Od té chvíle už ale kariéra Martina Graiciara jen stagnovala a před rokem, ve svých 23 letech, se mladý hráč rozhodl ze světa fotbalu odejít. Proč? A nechybí mu fotbal? O tom je dnešní epizoda Livesport Daily.

"Naposledy jsem působil v York United FC, ale měl jsem tam zdravotní problémy po úrazu hlavy, těžký otřes mozku a nějakou dobu to přetrvávalo. Poslední roky nebyly z fotbalového hlediska optimální a já jsem se rozhodl ukončit kariéru. Neustále návraty po zranění, věnovat tomu hrozně času, věřit a pak se znovu zranit. Věděl jsem, že se budu cítit líp a svobodněji, když skončím a budu se věnovat něčemu jinému," vysvětluje na úvod podcastu Martin Graiciar.

V minulosti se snažil oživit kariéru i ve Spartě a v Mladé Boleslavi, ale i tam mu větší minutáž překazila zranění. Zpětně lituje, že příliš brzy odešel do Itálie. "Asi by bylo lepší vyzrát v české lize, dost kluků teď ukázalo, že to je cesta. Já se ocitl v Itálii, byl jsem tam úplně sám, včetně Vánoc. Občas jsem si říkal, co z toho života mám. Samozřejmě jsem vždycky snil o tom, že budu dělat fotbal na vysoké úrovni a teď jsem to měl na dosah ruky, ale… Není to vždycky jen to hezké, co je vidět navenek," vzpomíná na angažmá v Itálii.

V podcastu zmínil i dalšího hráče, který ukončil kariéru brzy, Lukáše Pokorného. "Četl jsem jeho příběh na Bez frází a chtěl jsem mu hned napsat, že jsem měl spoustu věcí stejně. V tréninku jsem si věřil, všechno v pohodě, ale jakmile jsem viděl stadion, najednou jsem byl poloviční hráč. Měl jsem myšlenky, že na to nemám, nechtěl jsem míč, schovával jsem se. Tím moje výkony nebyly dobré. Přiznávám otevřeně, že když jsem s fotbalem skončil, spadly ze mě strašné okovy. Cítím se teď mnohem líp a volněji."

Livesport Daily #58: Proč talentovaný hráč ukončil kariéru ve 23 letech? Livesport

V nové epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se nepovedla angažmá ve Spartě a v Boleslavi?

Jak Martin pomohl Dávidu Hanckovi k angažmá na Letné?

Co teď po skončení kariéry Martin dělá

