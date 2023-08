Už dnes večer začíná úvodním zápasem nový ročník anglické Premier League a my vám nabízíme další pohled na to, jak bude sezona vypadat. Tentokrát je hostem podcastu datový analytik Filip Novák ze společnosti 11 Hacks. Kdo může Manchesteru City sebrat titul, jak si povede pozměněná Chelsea a koho byste si měli vzít do své sestavy ve fantasy lize? To všechno uslyšíte v dnešní epizodě Livesport Daily.

"Titul vyhraje Manchester City nebo Arsenal," prohlásil na úvod podcastu Novák. "Oba týmy mají nějaké problémy v kádru, Manchester se musí vyrovnat hlavně s odchodem Mahreze, který je typově velmi těžko nahraditelný. Ale ostatní týmy řeší větší problémy a právě tyhle dva mají nejkvalitnější kádry. Vidím to mezi nimi 50:50."

"Pro Arsenal je skvělou posilou Declan Rice. Je schopný hluboko hřiště získat míč a díky svému pohybu a dynamice ho pak vyvézt daleko dopředu a následně umí míče i rozdat," pochvaluje analytik letní posilu Arsenalu z West Hamu. Naopak Kladiváři budou mít podle Nováka v nadcházející sezoně velké problémy. "Bojím se, že jejich sezona opravdu nebude dobrá," dodává Novák.

Nový ročník Premier League bude určitě plný překvapení, ale jedno je podle Nováka prakticky jisté už teď. Nejlepším střelcem se i tentokrát stane Erling Haaland. "O tom nemůže být vůbec debata, nevím, kdo jiný by mu mohl konkurovat," je si jistý výkonností norského snipera.

Livesport Daily #60: Arsenal může letos reálně získat titul, říká analytik Filip Novák Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak se Chelsea popasuje se spoustou změn ve svém kádru?

V čem je André Onana lepší než David de Gea?

A jaké méně očividné hráče byste si měli pořídit do své sestavy ve fantasy lize?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.